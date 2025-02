Trump szachuje Europę. "Rozpoznanie bojem"

Częścią tej strategii jest zapewne i to, że wbrew oczekiwaniom w Monachium J.D. Vance nie powiedział, na czym miałby polegać amerykański plan wobec Ukrainy. Wolał za to otworzyć kolejny front presji na Europejczyków, otwarcie wspierając nacjonalistyczne ugrupowania populistyczne na czele z Alternatywą dla Niemiec (AfD). Rzecz wyjątkowa w relacjach niemiecko-amerykańskich: deklaracja spotkała się z otwartym sprzeciwem tak kanclerza Olafa Scholza, jak i jego prawdopodobnego następcy, lidera CDU Friedricha Merza.

Ameryka chce „zapłaty” za udzieloną pomoc Ukrainie przez przejęcie połowy pokładów metali ziem rzadkich. Zełenski mówi „nie”

– Jestem w Monachium i wciąż zadają mi pytanie, jak rozumieć przemówienie Vance’a. OK: w rozumieniu Vance’a „wolność słowa” oznacza „pozwólcie Muskowi rozstrzygnąć o wyniku waszych wyborów”, a „demokracja” oznacza „pozwólcie Rosji rozstrzygnąć o wyniku waszych wyborów”. Ale trzeba iść do przodu. 2025 będzie o tym, co Europejczycy zrobią, a nie co Amerykanie powiedzą – napisał na X wybitny historyk Timothy Snyder.

Ale z pokerowym zagraniem Trump wystąpił także bezpośrednio do Ukraińców. Sekretarz skarbu Scott Bessent zaproponował w Kijowie Ukraińcom przejęcie połowy wartych biliony dolarów złóż metali ziem rzadkich, ale nie za gwarancje bezpieczeństwa w przyszłości, tylko „rozliczenie” za wsparcie ze strony USA w przeszłości, które Biały Dom ocenia na 500 mld USD.

W Monachium Wołodymyr Zełenski powiedział, że odrzuca taki układ. Sprawa jest tym bardziej problematyczna, że większość pokładów wspomnianych surowców znajduje się bądź na terenach okupowanych przez Rosjan, bądź blisko linii frontu. Zełenski uznał, że europejskie kraje, które przecież na wielką skalę wspierały Ukrainę, także powinny uzyskać dostęp do tego bogactwa. Ukraiński prezydent ostrzegł ponadto, że jego kraj nie weźmie udziału w rokowaniach z Rosjanami, jeśli wcześniej nie uzgodni wspólnego stanowiska w tej sprawie ze Stanami Zjednoczonymi.