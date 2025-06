– Amerykanie nie reagują jednak na naszą ofertę. Tak naprawdę nie prowadzimy realnych negocjacji – mówią „Rzeczpospolitej” osoby bezpośrednio zaangażowane w rozmowy z USA w Komisji Europejskiej. – Ekipa Trumpa uważa, że globalizacja przyniosła szkody Ameryce i nie chce do niej wrócić. Uważa, że w cieniu ceł ochronnych dojdzie do ponownego uprzemysłowienia USA. Jej zdaniem to konieczne ze względu na bezpieczeństwo państwa, na ograniczenie zależności USA od Chin – dodają nasi rozmówcy.

Pakiet sankcji UE na USA jest gotowy. Ale niewprowadzony w życie

Amerykański prezydent zagroził, że jeśli do 9 lipca nie dojdzie do porozumienia, podniesie powszechne cła importowe do 50 proc. Bruksela skłania się w tej sytuacji do pogodzenia się z utrzymaniem 10-proc. ceł przez Amerykanów, co oznaczałoby koniec wolnego handlu z największym partnerem zjednoczonej Europy. Ale jednocześnie Wspólnota zamierza wprowadzić proporcjonalne opłaty na import z Unii. KE przygotowała już taki pakiet obejmujący amerykańskie towary sprowadzane za 21 mld euro. Choć nie został on wprowadzony w życie, KE pracuje nad kolejnym znacznie większym pakietem na towary sprowadzane za 95 mld euro. Jedna z opcji zakłada objęcie opłatami usług cyfrowych świadczonych przez takie giganty z USA jak Meta czy Apple. Inaczej niż w wymianie towarowej, w wymianie usług to Amerykanie wypracowują ogromną nadwyżkę z Europą.

Jednym z powodów wstrzemięźliwości przywódców Unii wobec Stanów Zjednoczonych są obawy, że rozjuszony Trump podejmie decyzję o wyprowadzeniu amerykańskich wojsk z Europy. Decyzja w tej sprawie ma zostać podjęta jesienią. W środę 23 spośród 27 przywódców UE uczestniczyło w szczycie NATO w Hadze, gdzie udało się uzgodnić stopniowe podniesienie poziomu wydatków na zbrojenia do 5 proc. PKB.

Na wstępie czwartkowego szczytu UE prezydent Litwy Gitanas Nausėda zaapelował o ustalenie na 1 stycznia 2030 roku daty wstąpienia Ukrainy do Unii. Ale to nierealne. Mimo starań polskiego przewodnictwa nie udało się jednak przełamać weta Węgier i rozpocząć rokowania w pierwszych spośród 33 rozdziałów negocjacji akcesyjnych, jak statystyka czy wymiar sprawiedliwości. Eksperci alarmują, że wobec braku perspektyw na szybkie przyjęcie do UE tempo reform na Ukrainie, obejmujących walkę z korupcją czy budowę niezależnego sądownictwa, załamało się. W czwartek z przywódcami Unii zdalnie połączył się prezydent Wołodymyr Zełenski. Viktor Orbán, który przeprowadził na Węgrzech referendum w sprawie akcesji Ukrainy, dowodzi, że nie można pozwolić, aby Zjednoczona Europa została wciągnięta do wojny.