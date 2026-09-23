Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, północno-wschodnia, południowo-zachodnia, południowa oraz częściowo środkowa Europa są pod wpływem wyżów. Wyspy Brytyjskie i Skandynawia pozostają w strefie oddziaływania płytkiego niżu z ośrodkiem nad Morzem Północnym. Wschód kontynentu jest pod wpływem niżów z ośrodkami nad Łotwą i wschodnią Ukrainą. Część zachodnia Polski znajduje się na skraju klina wyżu znad Atlantyku. Reszta naszego kraju pozostaje pod wpływem wspomnianego wcześniej niżu z ośrodkiem nad Łotwą. Z północy napływa chłodne powietrze polarne morskie.

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Pogoda w środę 23 września. Przelotny deszcz, a w górach śnieg

W środę zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, jedynie na krańcach północno-wschodnich duże i całkowite. Padać nie będzie jedynie na krańcach zachodnich Polski, na pozostałym obszarze wystąpią przelotne opady deszczu, a wysoko w Tatrach opady śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie od 13 do 16 st. C na wschodzie, w centrum oraz nad morzem do 16 st. C, a na zachodzie do 18 st. C. Chłodniej będzie w rejonach podgórskich i na Suwalszczyźnie – od 10 st. C do 12 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, w rejonie Zatoki Gdańskiej i na wschodzie kraju okresami dość silny i porywisty, północno-zachodni. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1006 hPa. Przewidywany jest spadek ciśnienia.

W nocy również zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami, a w centrum i na południu pojawią się rozpogodzenia. Miejscami na wschodzie oraz nad morzem, a po północy także na zachodzie kraju wystąpią przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie od 4 st. C do 8 st. C, miejscami na północy i zachodzie Polski termometry pokażą około 10 st. C. Chłodniej będzie w rejonach podgórskich Karpat – tam zaledwie od 1 do 3 st. C. Wiatr będzie słaby, na wschodzie i północy także umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni.

Prognoza na czwartek 24 września i kolejne dni

W czwartek prognozowane jest zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Pojawią się przelotne opady deszczu, a na północnym wschodzie możliwe są także burze i tam suma opadów wyniesie do 15 mm. Wysoko w Tatrach spadnie śnieg. Temperatura maksymalna wyniesie od 14 st. C do 17 st. C, miejscami na północy kraju termometry pokażą zaledwie 13 st. C, a w rejonach podgórskich około 12 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, ale miejscami na północy i wschodzie kraju oraz w trakcie burz okresami dość silny i porywisty, z kierunków zachodnich. W szczytowych partiach Sudetów porywy wiatru osiągną do 90 km/h.

Podobna sytuacja pogodowa czeka nas w kolejnych dniach – opady i niskie temperatury będą towarzyszyć nam do soboty. Według prognoz poprawa aury przyjdzie od niedzieli. Niemal w całym kraju rozpogodzi się, a temperatura w wielu miejscach będzie przekraczać 20 st. C.