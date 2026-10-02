Pan premier, jak się we wtorek 29 września obudził, to podpisał zarządzonko, które weszło w życie dzień później, o powołaniu rządowego Centrum Dezinformacji.

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„W Polsce będziemy mieli – jako pierwsi w Europie – jeden wspólny ośrodek” – powiedział minister Gawkowski.

Kto wejdzie w skład Centrum Walki z Dezinformacją

W jego skład wejdą między innymi przedstawiciele ministra obrony narodowej, ministra sprawiedliwości, ministra spraw wewnętrznych, ministra spraw zagranicznych, ministra zdrowia, ministra klimatu, ministra kultury, ministra oświaty, ministra nauki i szkolnictwa wyższego, dowódcy Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (RCB), komendanta głównego policji, komendanta głównego Straży Granicznej, pełnomocnika rządu do spraw wzmocnienia odporności państwa, prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, prokuratora krajowego, przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, szefa Agencji Wywiadu, szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego, szefa Służby Wywiadu Wojskowego, dyrektora Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK), Zespołów Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego prowadzonych przez: szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ministra obrony narodowej, dyrektora NASK.

Dla zmylenia opinii publicznej oficjalna nazwa tego tworu to „Centrum Walki z Dezinformacją, zwane dalej CWD”.

Strach coś napisać. Bo rząd, zamiast zajmować się, jak dotąd, dezinformacją, postanowił zająć się zwalczaniem informacji. Z informacją będzie więc jak z praworządnością – „tak jak my (rząd) ją rozumiemy”.

Na przykład wiceministra od środowiska Anita Sowińska poinformowała media, że „Polacy coraz chętniej udają się do punktów zbiórki z workami pełnymi butelek”. To informacja, czy dezinformacja? Ona sama z tymi workami co prawda nie lata, bo – jak wyznała – „w ministerstwie pijemy wodę z kranu i już jakiś czas temu zrezygnowaliśmy z kupowania wody w plastikowych butelkach”.

Państwowy „Poradnik bezpieczeństwa” a kwestia wody

Tymczasem w oficjalnym „Poradniku bezpieczeństwa” umieszczonym na stronach RCB, którego przedstawiciel też ma zasiadać w CWD, stoi jak wół, że „każde gospodarstwo domowe powinno przygotować zapasy pozwalające na samodzielne przetrwanie minimum 72 godzin” i że najważniejsza(!) jest w tym woda(!). Powinniśmy mieć jej zapas „minimum 3 litry na osobę dziennie”. Jest nawet uszczegółowienie dla wyborców: „2 litry do picia, 1 litr do celów higienicznych/przygotowania posiłków”.

A dla tych wyborców, którzy mają problem z liczeniem (jakby nie mieli to może by nie marnowali czasu na wybory) podano przykład: „dla 4-osobowej rodziny na 3 dni potrzeba minimum 36 litrów wody.” I teraz uwaga: „najlepiej w poręcznych butelkach PET”. I co tu jest informacją, a co dezinformacją? A przedstawiciel ministerstwa, w którym Anita Sowińska jest wiceministrą też będzie w Centrum Walki z Dezinformacją, obok przedstawiciela RCB. Może to jakoś ze sobą uzgodnią.

Podpowiem jeszcze pani wiceministrze, która pochwaliła się, że w ministerstwie to korzystają z kupionych za pieniądze podatników „dystrybutorów filtrujących, które mogą wodę gazować, podgrzewać lub schładzać”, że mogą dokupić jeszcze wyciskarki do owoców i warzyw zamiast kupować butelkowaną wodę posłodzoną sokiem owocowym lub warzywnym. Bo z zakupów takiej w jej ministerstwie nie zrezygnowali. A nie wspomniano o robieniu jej zapasów w „Poradniku bezpieczeństwa” RCB.

Dopóki jakiś prokurator nie uzna, że szerzę tu „dezinformację”, to obiecuję bardziej regularnie informować tu o pracach CWD, bo coś czuję, że będzie o czym. A już zwłaszcza o tym, jak będą wcielane w życie jego zalecenia.

Autor jest adwokatem i doradcą podatkowym, profesorem Akademii Łazarskiego