Plastikowe puszki wywodzą się z Azji, gdzie pojawiły się już kilka lat temu. Obecnie można znaleźć je również na półkach w polskich sklepach, m.in. wśród napojów południowokoreańskiego producenta OKF Corporation. Tego typu opakowania mają być przede wszystkim alternatywą dla jednorazowych kubków i naczyń wykorzystywanych w gastronomii.

Reklama Reklama

Opakowanie podobne do puszki, ale bez kaucji

Najwięcej zastrzeżeń budzi fakt, że plastikowe puszki wizualnie przypominają opakowania objęte systemem kaucyjnym, choć w rzeczywistości do niego nie należą. W związku z tym istnieje ryzyko, że konsumenci będą się mylić podczas segregowania odpadów i oddawania opakowań w automatach.

Sławomir Pacek, prezes Stowarzyszenia „Polski Recykling”, w rozmowie z Portalem Spożywczym ocenił, że takie rozwiązanie jest sposobem na obejście systemu. Ponadto takie opakowania tylko pozornie nadają się do recyklingu. W rzeczywistości ich budowa sprawia, że cały proces jest trudniejszy i droższy, ponieważ trudno jest rozdzielić tworzywo sztuczne i aluminium. W efekcie spora część wartościowych surowców może zostać bezpowrotnie utracona. Zdaniem eksperta plastikowe puszki mogą też obniżyć jakość selektywnej zbiórki.

Ministerstwo zapowiada, że wdroży odpowiednie rozwiązania

Okazuje się, że Ministerstwo Klimatu i Środowiska również dostrzega problem plastikowych puszek. Resort przedstawił swoje stanowisko w piśmie wysłanym do redakcji serwisu Wyborcza.biz. Odpowiedzią ma być nowy system rozszerzonej odpowiedzialności producenta, czyli ROP.

Zgodnie z projektowanymi przepisami firmy wprowadzające produkty w opakowaniach będą ponosiły rzeczywiste koszty zagospodarowania powstających z nich odpadów. Wysokość opłat ma zależeć m.in. od zastosowanych materiałów, stopnia skomplikowania konstrukcji oraz możliwości recyklingu. Ministerstwo przewiduje, że po wejściu nowych regulacji używanie trudnych do przetworzenia plastikowych puszek przestanie być dla producentów opłacalne.