24 sierpnia Biedronka opublikowała komunikat dotyczący produktu NAN OPTIpro 1. Wycofanie obejmuje dwie partie w opakowaniach 650 g. Wcześniej, 17 sierpnia, ostrzeżenie w tej sprawie wydał Główny Inspektorat Sanitarny.

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Wykryto cereulidynę w jednej partii mleka

W ramach urzędowej kontroli w jednej z partii wykryto cereulidynę. Jest to silna toksyna wymiotna wytwarzana przez bakterie Bacillus cereus. Jest ona odporna na wysokie temperatury i większość procesów technologicznych stosowanych w produkcji żywności. Cereulidyna powoduje szybkie i gwałtowne zatrucia pokarmowe – nawet w ciągu 30 minut do 6 godzin po spożyciu. Mogą pojawić się nagłe nudności, wymioty i ból brzucha, które utrzymują się od 6 do 24 godzin. U młodszych niemowląt może dojść do zaburzenia równowagi elektrolitowej organizmu i finalnie do odwodnienia.

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GIS podał, że stwierdzony poziom substancji był niższy od progu interwencyjnego UE określonego przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności. Według oceny ekspertów Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH jednorazowe spożycie produktu nie powinno powodować działania toksycznego. Nie można jednak wykluczyć negatywnych skutków zdrowotnych w przypadku spożywania mleka z zakwestionowanej partii przez dłuższy czas. W związku z tym zdecydowano o wycofaniu produktu z obrotu.

Te partie NAN OPTIpro 1 są wycofywane

Wycofanie dotyczy dwóch partii:

L-53430346BA, z datą minimalnej trwałości do czerwca 2027 r.

L-53440346BA, z datą minimalnej trwałości do czerwca 2027 r.

Drugą partię Nestlé wycofało zapobiegawczo, ponieważ została wyprodukowana bezpośrednio po partii objętej kontrolą. Biedronka zaleca, aby nie podawać dzieciom wskazanych produktów. Oznaczenia partii znajdują się na spodzie opakowania. Mleko można zwrócić w punkcie zakupu. Żadne inne produkty Nestlé nie są objęte tym wycofaniem.