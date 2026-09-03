Jak informuje IMGW, północna oraz częściowo zachodnia i centralna Europa znajdzie się pod wpływem niżów z układami frontów atmosferycznych. Na pozostałym obszarze kontynentu pogodę kształtować będzie klin wyżu znad Atlantyku. Polska pozostanie pomiędzy rozległym niżem znad Skandynawii i północno-zachodniej Rosji a klinem wyżowym rozciągającym się od Atlantyku po Bałkany. Na północy kraju zaznaczy się płytka zatoka niżowa z chłodnym frontem atmosferycznym, która będzie się przemieszczać na wschód. Po południu od zachodu stopniowo dostawać się będziemy pod wpływ zatoki niżu znad Atlantyku i Morza Północnego, z układem frontów atmosferycznych. Nadal będzie napływać powietrze polarne morskie, w dzień od zachodu kraju cieplejsze.

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Czwartek, 3 września z przelotnymi opadami deszczu, burzami i mgłą

W czwartek w kraju zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Miejscami przelotne opady deszczu, lokalnie na wybrzeżu oraz na południowym wschodzie burze. W czasie burz prognozowana suma opadów od 10 mm do 15 mm. Rano na wschodzie i południowym wschodzie lokalnie silne zamglenia, zanikające mgły ograniczające widzialność do 300 metrów.

Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju od 20 do 23 st. C, cieplej na południowym wschodzie do około 26 st. C, chłodniej miejscami nad morzem oraz na Suwalszczyźnie około 18 st. C, 19 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy okresami porywisty, nad morzem dość silny, zachodni i południowo-zachodni. W czasie burz na wybrzeżu porywy wiatru do 65 km/h. Wieczorem w szczytowych partiach Sudetów w porywach do 90 km/h.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu, na północy miejscami burze. W czasie burz prognozowana suma opadów od 10 mm do 15 mm.

Temperatura minimalna od 10 st. C północnym wschodzie, na wschodzie i w kotlinach bieszczadzkich, oraz 14 st. C, 15 st. C w centrum do 17 st. C na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy porywisty, nad morzem dość silny i silny, od 30 km/h do 40 km/h, w porywach, również w czasie burz, do 65 km/h, zachodni i południowo-zachodni. Na szczytach Tatr porywy do 70 km/h, w szczytowych partiach Sudetów do 90 km/h.

Pogoda w piątek, 4 września. Będzie wiało. Tylko jeden region bez deszczu

W piątek zachmurzenie duże, w południowej połowie kraju większe przejaśnienia i miejscami rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu, na wybrzeżu miejscami burze. Prognozowana wysokość opadów miejscami od 10 mm do 15 mm, na wybrzeżu około 20 mm, bez opadów jedynie na południowym wschodzie.

Temperatura maksymalna od 18 st. C na północnym wschodzie i wybrzeżu, oraz 22 st. C w centrum do 25 st. C, 26 st. C na południu. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 55 km/h, nad morzem dość silny i silny, od 30 km/h do 40 km/h, w porywach i w czasie burz do 70 km/h. W szczytowych partiach Beskidów porywy do 70 km/h, w Tatrach do 80 km/h, w Sudetach do 110 km/h.

Prognoza pogody dla Warszawy. 22-23 stopnie Celsjusza i przelotne opady deszczu

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1004 hPa. Przewiduje się wzrost, potem spadek ciśnienia. W czwartek w Warszawie zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 23 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni oraz południowo-zachodni. W nocy zachmurzenie duże, początkowo większe przejaśnienia. Przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna 15 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni.

W piątek w stolicy zachmurzenie duże z możliwymi większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu. Prognozowana suma opadów do około 10 mm. Temperatura maksymalna 22 st. C. Wiatr na ogół umiarkowany, okresami dość silny, w porywach może osiągać 55 km/h, zachodni.