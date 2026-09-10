W czwartek 10 września, po ponad dwóch latach od wybuchu sporu, fundacje założone w Liechtensteinie przez Zygmunta Solorza poinformowały, że członkowie jego rodziny doszli do porozumienia. Rodzina wydała w tej sprawie oświadczenie. Korespondencję z fundacji TiVi i Solkomtel oraz komunikat rodziny przekazały Cyfrowy Polsat oraz Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin. Kontrolne pakiety akcji tych giełdowych firm należą odpowiednio do TiVi i Solkomtel Foundation.

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Poufna ugoda rodziny Solorz-Żak. Co napisano w oświadczeniu?

„Rodzina Solorz-Żak ogłasza dziś we wspólnym oświadczeniu, że wszyscy jej członkowie zawarli poufną ugodę, kończącą wszystkie spory prawne. Jest to następstwem ostatecznych decyzji sądów w Liechtensteinie” – poinformowano w komunikacie.

Sądy w Liechtensteinie wydały trzy wyroki w sporze o sukcesję w grupie zbudowanej przez Zygmunta Solorza. Chodziło w nim o władzę w fundacjach w Liechtensteinie. 2 sierpnia 2024 r. założyciel Polsatu podpisał dokumenty przekazując za swojego życia władzę dzieciom: Tobiasowi Solorzowi, Piotrowi Żakowi i Aleksandrze Żak. Dzień później chciał się z tego oświadczenia wycofać i ogłosił potem w prasie, że został przez dzieci oszukany.

Na czas rodzinnego sporu sąd w Liechtensteinie powołał do składu rad fundacji kuratora. Pierwszy wyrok – na korzyść dzieci – zapadł jeszcze w maju 2025 r., drugi w grudniu 2025 r., a trzeci już w 2026 r. W trakcie sporu założyciel Polsatu i jego żona stracili stopniowo stanowiska we wszystkich głównych spółkach należących do imperium. Zarzucono im, że dążyli do wrogiego przejęcia aktywów.

„Osiągnięte porozumienie określa na przyszłość zasady zarządzania majątkiem rodzinnym oraz w pełni przywraca jedność, pełną zgodę oraz wspólnotę celów w rodzinie – w szczególności w odniesieniu do przyszłości Grupy Polsat Plus oraz ZE PAK, zbudowanych przez Zygmunta Solorza” – czytamy teraz w oświadczeniu.

„Porozumienie to zostało już oficjalnie zatwierdzone przez Rady TiVi Foundation oraz Solkomtel Foundation, odpowiednio podmiotów nadrzędnych Grupy Polsat Plus i ZE PAK” – poinformowano.

Koniec sporów wokół rodziny i holdingu. Zygmunt Solorz honorowym przewodniczącym

„Zgoda w rodzinie daje otoczeniu biznesowemu, akcjonariuszom i inwestorom jednoznaczną gwarancję, że biznes jest w pełni bezpieczny, niepodzielny i przygotowany na dalszy rozwój. Zgodnie z postanowieniami ugody, strony podjęły decyzję o bezwarunkowym i niezwłocznym zakończeniu wszystkich wzajemnych postępowań sądowych oraz administracyjnych, zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami, co nieodwołalnie zamyka wszelkie spory wokół rodziny i holdingu” – napisano w oświadczeniu.

„Ugoda wprost obejmuje Justynę Kulkę, żonę Zygmunta Solorza, uznając jej wkład w dobrej wierze w osiągnięcie tego wzajemnego porozumienia” – podano.

„Zawarta ugoda podkreśla i gwarantuje pełne poszanowanie dla dorobku, historycznej roli oraz osiągnięć Zygmunta Solorza jako założyciela i architekta Grupy Polsat Plus oraz ZE PAK. Jednocześnie Zygmunt Solorz podjął decyzję, że nie będzie aktywnie angażował się w bieżącą działalność spółek należących do grup TiVi i Solkomtel. Będzie pełnił honorową funkcję doradczą i dzielił się doświadczeniem z członkami rodziny oraz radami fundacji TiVi i Solkomtel” – poinformowano także.

Pod komunikatem widnieją podpisy Zygmunta Solorza, Justyny Kulki, Tobiasa Solorza i Aleksandry oraz Piotra Żaków. Zygmunt Solorz wypowiada się w niej jako „honorowy przewodniczący Grupy Polsat Plus”.

Ugoda przed refinansowaniem

– Jestem w pełni spokojny o przyszłość Grupy, wiedząc, że jej prezesem jest mój syn Piotr Żak, a jego rodzeństwo, Tobias Solorz i Aleksandra Żak, aktywnie działa w radach nadzorczych – brzmi wypowiedź Zygmunta Solorza w komunikacie.

– Zawarcie ugody z naszym Tatą oraz jego małżonką Justyną Kulką przynosi nam ogromną ulgę. Nasze działania od początku wynikały z odpowiedzialności i głębokiego szacunku dla wszystkiego, co zbudował przez ponad trzy dekady. Naszym priorytetem pozostaje ochrona tego dorobku oraz jego dalszy, ambitny i stabilny rozwój – pod tym stwierdzeniem podpisali się Tobias Solorz, Piotr Żak i Aleksandra Żak.

„Zamykając ten spór i przywracając jedność i pełne porozumienie na łonie rodziny, uwaga skupia się teraz na konsekwentnej realizacji celów strategicznych, umacnianiu wartości holdingu oraz zapewnieniu całkowitego bezpieczeństwa operacyjnego i finansowego wszystkim inwestorom, akcjonariuszom i partnerom biznesowym” – czytamy.

Nie podano, kiedy doszło do zawarcia ugody. Informował o niej miesiąc temu „Super Express”, a „Puls Biznesu” podawał, że Zygmunt Solorz może zostać powołany do rad nadzorczych głównych spółek swojego imperium. Najwyraźniej jednak to się nie stało.

Cyfrowy Polsat ma wkrótce przedstawić nową strategię i być gotowy do refinansowania zadłużenia.