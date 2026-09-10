Policjanci ze Skarżyska-Kamiennej prowadzą czynności mające na celu wyjaśnienie zdarzenia, do którego doszło na terenie infrastruktury Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.
O obecności niepowołanej osoby służby zostały powiadomione w czwartek po południu.
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– Dyżurny skarżyskiej komendy został poinformowany przez pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, że w rejonie ujęcia wody pojawiła się nieuprawniona osoba. Jej obecność wykrył monitoring zabezpieczający ten obiekt – relacjonowała przebieg zdarzenia nadkom. Anna Sławińska z Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku-Kamiennej.
Zabezpieczenia nie zostały przełamane. Infrastruktura ujęcia wody pozostała bezpieczna i nienaruszona.
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– Prowadzimy czynności zmierzające do ustalenia dokładnych okoliczności tego zdarzenia i oczywiście osoby, która była tam na miejscu. Najważniejsze, że nie doszło do pokonania zabezpieczenia włazu prowadzącego do ujęcia wody – podkreśliła nadkom. Sławińska.
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