Podpisanie umowy zakupu akcji zakończyło negocjacje w sprawie przejęcia, którego prezes i założyciel Arlenu Andrzej Tabaczyński nie wykluczył na naszych łamach rok temu.

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W komunikacie wystosowanym na warszawską giełdę konsekwentnie nie podano imienia i nazwiska drugiej strony transakcji, ale wiadomo, że jest nią Juraj Vozar, przedsiębiorca słowackiego pochodzenia i jednocześnie prezes przejmowanej firmy.

Vozar ma nieco ponad 75 proc. akcji Prabosu. Zgodnie z warunkami umowy, w pierwszym etapie sprzeda on Arlenowi 60-proc. pakiet akcji obuwniczej grupy za 6,4 mln euro. Ustalono, że do przeniesienia własności akcji dojdzie w ciągu 14 dni. Pozostałe walory Słowak może sprzedać polskiej firmie w ciągu dwóch lat za 1,6 mln euro.

Arlen zapowiedział wcześniej, że sfinansuje to przejęcie dzięki pożyczce 27,5 mln zł od spółki zależnej Optex, produkującej tkaniny specjalistyczne w zakładzie w Opocznie. Intencją stron jest zrefinansowanie pożyczki w całości lub w części środkami pochodzącymi z zewnętrznego finansowania bankowego. „W umowie pożyczki pożyczkobiorca zadeklarował podjęcie działań zmierzających do pozyskania takiego finansowania” – podano.

Oprocentowanie pożyczki ustalono według stałej stopy procentowej w wysokości 5,5 proc. w skali roku. Ma zostać spłacona w dwóch ratach: 10 mln zł do końca listopada i 17,5 mln zł – do końca stycznia przyszłego roku lub wcześniej.

Prabos, podobnie jak Arlen, jest spółką publiczną. Według danych publikowanych przez giełdę w Pradze, w 2025 r. obuwnicza firma miała 355,1 mln koron czeskich przychodów, 17,6 mln koron zysku operacyjnego i 12,2 mln koron zysku netto. W przeliczeniu na złote po piątkowym kursie to 63 mln zł przychodów, 3,1 mln zł zysku operacyjnego oraz 2,2 mln zł zysku netto. Eksportuje obuwie m.in. do Niemiec i Polski.

Dla porównania grupa Arlen notowana w Warszawie zanotowała w ub.r. 474,3 mln zł przychodów, prawie 71 mln zł zysku operacyjnego i niecałe 57 mln zł zysku netto.

Głównym akcjonariuszem Arlenu jest A.T. Fundacja Rodzinna założona przez Andrzeja Tabaczyńskiego. W środę, gdy powstawał ten tekst za walor Arlenu płacono 24,75 zł, o 2,48 proc. więcej niż we wtorek. Jest to nadal dużo mniej niż w trakcie pierwotnej oferty publicznej (35 zł).