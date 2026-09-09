Jak informuje Wirtualna Polska, za marką SKOLIM stoi spółka Liner Polska. Piosenkarz użycza jedynie swojego pseudonimu i wizerunku, natomiast firma odpowiada za prowadzenie strony oraz kontakty z sieciami handlowymi.

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Producent tłumaczy decyzję przyjętym modelem biznesowym

Z uwagi na to, że napoje nie są objęte systemem kaucyjnym, do ich ceny nie dolicza się 50 groszy kaucji. Producent musi jednak zapłacić opłatę produktową, która w 2026 r. wynosi 3 zł za kilogram opakowań. W przypadku jednej puszki jest to zaledwie kilka groszy.

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Wirtualna Polska zapytała producenta, dlaczego nie przystąpił do systemu. Współwłaściciel Liner Polska stwierdził, że firma prawdopodobnie zrobi to w przyszłości. Obecną decyzję wyjaśnił jednak krótko – „jest to kwestia modelu biznesowego i kalkulacji”. Producent nie ujawnił, ile puszek wprowadzono na rynek, ale wiadomo, że rozpoczyna współpracę z kontrahentami od 250 tys. sztuk.

Ministerstwo monitoruje producentów

Nie wszyscy producenci decydują się przystąpić do systemu kaucyjnego. Podobną decyzję podjęła wcześniej m.in. firma produkująca wodę Augustowianka. Ministerstwo Klimatu i Środowiska podkreśla, że udział w systemie jest dobrowolny, a pozostanie poza nim może wynikać z niewielkiej skali działalności lub specyfiki produktu.

Resort zapowiada jednak wzrost opłaty opakowaniowej w kolejnych latach, co może skłonić producentów działających poza systemem, aby jednak do niego przystąpili. Taki mechanizm ma pomóc w osiągnięciu wymaganych poziomów zbiórki opakowań.