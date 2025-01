W USA prowadzone są już działania przeciw migrantom. "Ukierunkowane akcje"

Agencja Reutera podaje natomiast, że pierwsze samoloty z deportowanymi są planowane już na ten tydzień.

Donald Trump zapowiedział masowe deportacje nielegalnych imigrantów

W poniedziałek miliarder Donald Trump został zaprzysiężony na 47. prezydenta Stanów Zjednoczonych i wrócił do Białego Domu, w którym zasiadał już w latach 2017-2021. Podczas przemowy inauguracyjnej republikanin zapowiedział między innymi, że już w pierwszych godzinach swojej prezydentury rozpocznie masowe deportacje obcokrajowców. Ze względu na to, że obaw w tej sprawie nie kryją między innymi przebywający nielegalnie w USA Polacy, do sprawy odniósł się w mediach społecznościowych Radosław Sikorski.

W poniedziałek Donald Trump podpisał szereg różnych rozporządzeń dotyczących imigracji, w tym między innymi ogłoszenie stanu nadzwyczajnego na granicy z Meksykiem oraz uznaniem nielegalnej imigracji za "inwazję" wymagającą wysłania dodatkowych sił zbrojnych. Całkowicie wstrzymano w związku z tym prawo do ubiegania się o azyl oraz zaczęto odsyłać migrantów przekraczających granicę poza przejściami granicznymi.