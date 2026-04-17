Za odrzuceniem weta prezydenta było 243 posłów, 191 opowiedziało się przeciw, 3 posłów wstrzymało się od głosu. Do odrzucenia weta prezydenta wymagana jest większość 3/5 głosów. W tej sprawie głosowało 437 posłów, konieczne były zatem 263 głosy. Wielu obecnych sali posłów PiS, w tym prezes PiS Jarosław Kaczyński i przewodniczący klubu parlamentarnego PiS Mariusz Błaszczak, nie skorzystało z przycisku do głosowania w żadnej opcji, co oznacza, że nie głosowali (szczegóły na końcu artykułu).

„Prezes Kaczyński i przewodniczący Błaszczak przestraszyli się prawdy o kryptoaferze PiS i nie zagłosowali za wetem prezydenta! Zostawili cały swój klub na spalonym” - skomentował na X premier Donald Tusk.

„Niczego się nie wystraszyliśmy. Po prostu obydwaj jesteśmy zdecydowanymi przeciwnikami nie tylko tej firmy [Zondacrypto], ale w ogóle kryptowalut” - powiedział dziennikarzom Jarosław Kaczyński odnosząc się do wpisu premiera.

Ustawę z 18 grudnia 2025 o rynku kryptoaktywów prezydent Karol Nawrocki zawetował w lutym. Nowe przepisy miały wprowadzić środki nadzorcze na rynkiem m.in. umożliwiać Komisji Nadzoru Finansowego wstrzymanie oferty publicznej kryptoaktywów, przerwanie jej przebiegu na określony czas, zakazanie rozpoczęcia oferty publicznej lub zakazanie dopuszczenia kryptoaktywów do obrotu.

W środę sejmowe komisje finansów i gospodarki opowiedziały się za uchwaleniem ustawy w dotychczasowym brzmieniu, co wymagało odrzucenia prezydenckiego weta.

Dlaczego prezydent nie chce rządowej ustawy o rynku kryptoaktywów

Była to druga próba przełamania prezydenckiego weta w sprawie przepisów o rynku kryptoaktywów. Na początku grudnia 2025 r. prezydent zawetował niemal identyczną ustawę uchwaloną przez Sejm w listopadzie. Miała implementować przepisy unijnego rozporządzenie MiCA (The Markets in Crypto-Assets Regulation). O podpis prezydenta apelowali niektórzy polscy przedsiębiorcy – bez ustawy nie jest możliwe rejestrowanie w Polsce działalności pośrednictwa w kryptoaktywach. Polskich inwestorów mogą wówczas obsługiwać wyłącznie firmy z innych unijnych państw, w których takiej implementacji dokonano.

Karol Nawrocki odmówił podpisu, gdyż jego zdaniem przepisy ustawy „realnie zagrażają wolnościom Polaków, ich majątkowi i stabilności państwa” wprowadzając rozwiązania „nadmierne, niejednoznaczne i nieproporcjonalne”. Sejm nie zdołał odrzucić jego weta, o czym zdecydowały głosy posłów PiS, Konfederacji i małych kół prawicowych.

Jedyną różnicą między obiema zawetowanymi ustawami jest wysokość maksymalnej stawki opłaty za nadzór. W drugiej ustawie została ona obniżona z 0,4 proc. do 0,1 proc. przychodów podmiotów działających na rynku kryptoaktywów.

Tusk i Domański: to wybór między ochroną obywatela a ochroną oszustów

Tydzień temu premier Donald Tusk przedstawił pochodzące od ABW informacje ws. powiązań polityków prawicy z giełdą kryptowalut. Zwrócił się do marszałka Sejmu, by możliwie szybko odbyło się głosowanie nad wetem prezydenta do ustawy dotyczącej nadzoru nad rynkiem kryptoaktywów i wezwał do odrzucenia weta.

Przed piątkowym głosowaniem premier ujawnił informacje związane z giełdą kryptowalut Zondacrypto. Jak mówił, firma ją prowadząca została założona za pieniądze rosyjskiej mafii oraz rosyjskich służb specjalnych i służyła do finansowania prawicowych polityków w Polsce. Według premiera, prezydent dysponował tymi informacjami wetując ustawę o rynku kryptoaktywów.

O odrzucenie weta prezydenta apelował do posłów minister finansów Andrzej Domański. Przekonywał, że tylko ustawa ochroni interesy Polaków inwestujących w kryptowaluty oraz zwiększy przejrzystość rynku finansowego. Brak regulacji może jego zdaniem skutkować kolejnymi przypadkami utraty oszczędności przez inwestorów.

„Dziś głosujemy tak naprawdę nad tym, czy państwo polskie chroni obywatela, czy chroni oszustów. Między prawem i bezprawiem” - mówił Andrzej Domański.

Szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki z mównicy sejmowej zarzucił premierowi, że ujawnił tajemnice z objętej klauzulą „tajne” notatki dotyczącej giełdy kryptowalut Zondacrypto.

Kryptoaktywa. Jak nad wetem prezydenta głosowały poszczególne kluby

Nad wnioskiem o ponowne uchwalenie ustawy z 18 grudnia 2025 r. o rynku kryptoaktywów głosowało w piątek 437 posłów. Sejm liczy 460 posłów, ale nie wszyscy biorą udział w każdym głosowaniu. Tak było i teraz. Aż 23 posłów (PiS, Konfederacji, Polski2050 i Lewicy) zrezygnowało z decydowania o losach tej ważnej ustawy.

Spośród 17 milczących posłów klubu PiS dwóch (Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski) od wielu miesięcy nie bierze udziału w pracach Sejmu, bo wciąż mieszkają na Węgrzech jako azylanci Victora Orbana. Ale głosu w sprawie weta prezydenta nie zabrali także Jarosław Kaczyński, Mariusz Błaszczak, Kamil Bortniczuk, Anita Czerwińska, Radosław Fogiel, Paweł Jabłoński, Łukasz Kmita, Sebastian Łukaszewicz, Dariusz Matecki, Paweł Rychlik, Marek Subocz, Stanisław Szwed, Robert Telus, Piotr Uruski i Michał Woś.

Pozostałych 171 członków największego klubu prawicy użyło przycisku do głosowania i wszyscy opowiedzieli się przeciwko odrzuceniu weta.

Pisowców wsparli posłowie Konfederacji - na 16 członków klubu 15 było przeciwko kontynuowaniu prac nad ustawą o kryptoaktywach. Jeden z posłów tego klubu, Ryszard Wilk, nie głosował.

Udział w głosowaniu wzięli natomiast wszyscy posłowie klubów KO (156 posłów), PSL-Trzecia Droga (32 osoby), i Centrum (15) oraz koła Razem (4) i wszyscy byli za odrzuceniem weta.

Klub Lewicy (21 posłów) głosował za odrzuceniem weta, ale dwoje posłów (Dorota Olko i Andrzej Szejna) w ogóle nie głosowało.

W klubie Polska2050 głos przeciwko wetu oddało 12 z 15 posłów, trzy posłanki zamilkły: Agnieszka Buczyńska, Maja Nowak i Wioletta Buczyńska.

W czteroosobowym kole Demokracja Bezpośrednia wszyscy posłowie (Jan Ardanowski, Paweł Kukiz, Tomasz Rzymkowski, Jarosław Sachajko) głosowali przeciwko odrzuceniu weta prezydenta.

Wśród sześciu posłów niezrzeszonych pięciu głosowało za odrzuceniem weta, tylko Marek Jakubiak był przeciwko.

Jedynymi posłami, którzy wstrzymali się od głosu, byli członkowie trzyosobowego koła Konfederacja Korony Polskiej.