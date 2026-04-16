Jak czytamy w serwisie money.pl, dzień po publikacji pierwszego artykułu o kłopotach giełdy, do Zondacrypto trafiły dwie duże wpłaty o równowartości ok. 4,2 mln zł.

Reklama Reklama

Dziennikarze money.pl Wirtualnej Polski z pomocą analityków Recoveris, firmy zajmującej się analizą i odzyskiwaniem skradzionych kryptowalut, przeanalizowali dostępne dane na temat przelewów. Z danych, na które powołuje się portal, wynika, że środki wykonały osiem kolejnych „przeskoków”, zanim trafiły do celu. „Może, ale nie musi, wskazywać na celowe działanie mające utrudnić identyfikację pierwotnego źródła środków” – wynika z cytowanej przez money.pl analizy zespołu Recoveris.

Przemysław Kral, prezes BB Trade Estonia OÜ, do której należy giełda kryptowalut Zondacrypto, nie udzielił money.pl odpowiedzi na pytanie o pochodzenie środków. W ciągu 48 godzin – od 7 do 9 kwietnia – około 67 proc. tej przelanej kwoty miało trafić nie do czekających w kolejce klientów, lecz na adres depozytowy na giełdzie Kraken. Nie wiadomo, kto jest jego użytkownikiem.

Pytania posłanki o weto Karola Nawrockiego

Poseł Marek Sowa (KO) podczas obrad sejmowych komisji finansów i gospodarki, które w środę, 15 kwietnia nie poparły wniosku prezydenta Karola Nawrockiego o ponowne rozpatrzenie ustawy o rynku kryptowalut zwracał uwagę na powiązania finansowe między podmiotami z branży krypto a fundacjami politycznymi związanymi z obozem Zjednoczonej Prawicy i Konfederacji.

– Fundacja Instytut Polski Suwerennej, założona 4 kwietnia 2025 r. otrzymała wsparcie w wysokości 450 tys. zł, a druga fundacja związana raczej ze środowiskiem Konfederacji, czyli fundacja Dobry Rząd. Tutaj prezesem jest pan Przemysław Wipler, a tej poprzedniej prezesem jest Zbigniew Ziobro. Ta fundacja otrzymała 70 tys. euro i nagle od tego czasu państwo zaostrzyliście retorykę. Blokujecie po prostu uregulowanie tego rynku – mówił podczas obrad Marek Sowa.

Podczas obrad posłanka Joanna Frydrych z KO poinformowała, że jednym ze sponsorów konferencji CPAC, która odbywała się pod koniec maja 2025 r. w Jasionce koło Rzeszowa była właśnie giełda Zondacrypto. – Na tej imprezie obecni byli prezydent Andrzej Duda, Mateusz Morawiecki, Karol Nawrocki, kandydat na prezydenta – podała podczas posiedzenia. Zadała też pytanie o to, „w czyim interesie obecny prezydent Karol Nawrocki (...) wetuje ustawę o kryptowalutach?”.

Kilka dni temu premier Donald Tusk poinformował, że na przełomie października i listopada 2025 r. – niedługo przed głosowaniem nad ustawą regulującą rynek kryptowalut – prezes giełdy Zondacrypto, Przemysław Kral, miał przekazać 450 tys. zł na rzecz fundacji Instytut Polski Suwerennej związanej ze Zbigniewem Ziobrą. – Część tych środków miała zostać przeznaczona na pomoc prawną dla Dariusza Mateckiego oraz księdza Michała Olszewskiego – powiedział premier Donald Tusk.

W środę Komisja Finansów Publicznych oraz Komisja Gospodarki i Rozwoju rozpatrywały wniosek prezydenta Karola Nawrockiego o ponowne rozpatrzenie ustawy o rynku kryptoaktywów. Prezydent w lutym 2026 r. po raz drugi zawetował ustawę i zwrócił się do Sejmu o ponowne rozpatrzenie ustawy. Pierwsza ustawa, o podobnej treści, została zawetowana przez prezydenta Nawrockiego w listopadzie 2025 r. W ocenie prezydenta ustawa wprowadzała rozwiązania nadmierne, niejednoznaczne i nieproporcjonalne.