Marszałek Włodzimierz Czarzasty poinformował we wtorek, że w czwartek w Sejmie dyskutowane będzie prezydenckie weto do ustawy dotyczącej nadzoru nad rynkiem kryptoaktywów. W piątek odbyć się ma zaś głosowanie nad odrzuceniem weta prezydenta Nawrockiego w tej sprawie.

Reklama Reklama

Przedmiotem czwartkowej dyskusji w Sejmie – która rozpocznie się o godzinie 16.45 i potrwa do 18.15 – będzie weto prezydenta Karola Nawrockiego do ustawy o kryptoaktywach.

Głosowanie nad odrzuceniem weta prezydenta w tej sprawie odbędzie się natomiast – jak poinformował marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty – w piątek w bloku głosowań.

Czarzasty zapytany został podczas konferencji prasowej między innymi o to, czy istnieje plan B na wypadek, kiedy nie uda się odrzucić weta prezydenta. Polityk zaznaczył, iż w ostatnim czasie w tej kwestii zaistniały nowe okoliczności.

– Jestem pełen nadziei, że posłowie i posłanki, którzy odrzucali ten wniosek do tej pory, nie odrzucą tego wniosku. Jeżeli go odrzucą, to narażą tysiące obywateli na utratę majątku i na straty. Decyzja jest po ich stronie – powiedział Włodzimierz Czarzasty.

Tusk o prezydenckim wecie ws. regulacji rynku kryptowalut

W ubiegłym tygodniu – przed posiedzeniem rządu – premier Donald Tusk zaapelował do prezydenta Karola Nawrockiego, jego współpracowników oraz liderów PiS i Konfederacji. Szef rządu mówił o rosnących problemach klientów oraz zbliżającym się ponownym głosowaniu w Sejmie nad wetem prezydenckim w sprawie regulacji rynku kryptowalut.

– Mam ponure wiadomości. O uwagę proszę przede wszystkim prezydenta Nawrockiego i jego ludzi, a także liderów PiS i Konfederacji. Coraz głośniej jest w sprawie rynku kryptowalut w Polsce. Zbliża się nieuchronnie czas do nowego głosowania w Sejmie nad wetem prezydenta, które może po raz kolejny utrudnić regulacje na rynku kryptowalut – mówił Donald Tusk. – Weta prezydenta oraz głosowania PiS i Konfederacji utrudniają działania państwa na tym obszarze. To nie jest nadregulacja – ta regulacja ma ochronić ludzi – dodał. – Pojawiają się informacje rodzące bardzo poważne pytania – dlaczego PiS, Konfederacja i prezydent blokują te rozwiązania? Być może znaleziono odpowiedź – i być może jej ujawnienie skłoni decydentów do refleksji – zapowiedział szef rządu.

Premier przekazał, że ABW poinformowało go, iż na przełomie października i listopada 2025 r. – niedługo przed głosowaniem nad ustawą regulującą rynek kryptowalut – prezes Zondacrypto, Przemysław Kral, miał przekazać 450 tys. zł na rzecz fundacji Instytut Polski Suwerennej związanej ze Zbigniewem Ziobrą. – Część tych środków miała zostać przeznaczona na pomoc prawną dla Dariusza Mateckiego oraz księdza Michała Olszewskiego – zaznaczył Donald Tusk.

Szef rządu wskazał, że spółka powiązana z tym środowiskiem miała przekazać również 70 tys. euro fundacji „Dobry Rząd”, związanej z Przemysławem Wiplerem. Co więcej, Zondacrypto miała być też głównym sponsorem wydarzenia CPAC o charakterze prawicowym, w którym uczestniczyli istotni przedstawiciele sceny politycznej, w tym między innymi osoby zaangażowane w kampanię prezydencką Karola Nawrockiego.

Dlaczego prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o kryptowalutach?

O zawetowaniu ustawy z 7 listopada 2025 r. o rynku kryptoaktywów Kancelaria Prezydenta poinformowała na początku grudnia. Karol Nawrocki odmówił podpisu, gdyż jego zdaniem nowe przepisy „realnie zagrażają wolnościom Polaków, ich majątkowi i stabilności państwa”. Na stronie prezydenta wskazano, iż „ustawa o rynku kryptoaktywów przewiduje możliwość wyłączania przez rząd stron internetowych firm działających na rynku kryptowalut jednym kliknięciem. Przepisy dotyczące blokowania domen są nieprzejrzyste i mogą prowadzić do nadużyć”.

Drugim problemem – zdaniem głowy państwa – jest brak przejrzystości w przyjętych rozwiązaniach. „Podczas gdy Czechy, Słowacja czy Węgry wdrożyły przepisy liczące kilka lub kilkanaście stron, polska ustawa ma ich ponad sto. Nadregulacja to prosta droga do wypychania firm za granicę – do Czech, na Litwę czy na Maltę – zamiast tworzenia warunków, by zarabiały i płaciły podatki w Polsce” – napisano na stronie prezydent.pl.

Trzecim powodem weta była wysokość opłat nadzorczych. W ocenie prezydenta, zostały one ustalone na poziomie, który uniemożliwi rozwój małym firmom i startupom, a faworyzować będzie zagraniczne korporacje i banki. „To odwrócenie logiki, zabicie konkurencyjnego rynku i poważne zagrożenie dla innowacji” – podkreślił Karol Nawrocki.

5 grudnia Sejm głosował nad odrzuceniem prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach. Wniosek ten nie uzyskał jednak wymaganej większości. Za odrzuceniem weta głosowało 243 posłów. Przeciw było 192. Nikt nie wstrzymał się od głosu. Wymagana większość wynosiła 261.

Celem ustawy o kryptoaktywach było zapewnienie stosowania unijnego rozporządzenia MiCA (The Markets in Crypto-Assets Regulation) dotyczącego rynku kryptoaktywów. Ustawa ta miała wprowadzić środki nadzorcze mające na celu przeciwdziałanie naruszeniom, których mogą dopuścić się podmioty nadzorowane. Miała m.in. umożliwić KNF wstrzymanie oferty publicznej kryptoaktywów, przerwanie jej przebiegu na określony czas, zakazanie rozpoczęcia oferty publicznej lub zakazanie dopuszczenia kryptoaktywów do obrotu.