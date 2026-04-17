- Niezwykle ciekawe jest pana zachowanie w kontekście akurat tej sprawy, gdzie wybiórczo wybieracie niektóre wydarzenia czy zdarzenia związane z tym podmiote, - mówił Bogucki, odnosząc się do sprawy Zondacrypto. - Bo otóż na części jawnej posiedzenia Rady Ministrów 8 kwietnia powiedział pan, panie premierze, o okolicznościach, które i ja, i pan wie, że są objęte klauzulą tajności, pismach jednej ze służb z początku lutego - powiedział Zbigniew Bogucki w Sejmie.

Czytaj więcej Prawo w Polsce Kryptowaluty 2.0. Sejm nie odrzucił weta prezydenta Sejm w piątek po raz drugi nie zdołał odrzucić prezydenckiego weta w sprawie ustawy dotyczącej nadzoru nad rynkiem kryptoaktywów. Niektórzy obecni...

- Mam do pana pytanie: czy szef tej agencji w tym zakresie ściągnął klauzule „tajne”? - pytał szef prezydenckiej kancelarii. - Z mojej wiedzy, bo powinienem ją otrzymać jako szef kancelarii, który również dysponuje tym dokumentem, takie ściągnięcie klauzuli nie nastąpiło - mówił. - Jeżeli ściągnięcie klauzuli nie nastąpiło w tym zakresie, w którym ujawniał pan tajemnice z tej notatki, popełnił pan przestępstwo - podkreślił.

„Prawdopodobnie popełnił pan przestępstwo”

- Jeżeli pan wyjdzie i powie pan, że ściągnął szef tej agencji klauzulę, to musi pan odpowiedzieć na kolejne pytanie: dlaczego ta klauzula została ściągnięta? Co się takiego wydarzyło, że ta klauzula została ściągnięta? Bo jeżeli miało to chronić postępowanie prokuratorskie, postępowanie służb, to klauzula powinna być utrzymana. Ale jeżeli miało to być tylko przedmiotem politycznej połajanki, no to klauzula została ściągnięta - twierdził Bogucki, kierując pytania do Tuska. - Ale ta klauzula, z moją najlepszą wiedzą, nie została ściągnięta. Więc prawdopodobnie popełnił pan przestępstwo. Ja to będę wyjaśniał. Jeżeli będzie taka potrzeba, jako urzędnik mam obowiązek złożyć odpowiednie zawiadomienie - oświadczył.

Donald Tusk: kariera firmy Zondacrypto zaczęła się za pieniądze rosyjskiej mafii

Jak powiedział Donald Tusk, z informacji, którymi dysponują polskie służby wynika, że „kariera firmy Zondacrypto zaczęła się za pieniądze rosyjskiej mafii”.

