Polski Związek Jeździecki zawiesił w prawach członka sędzię jeździectwa, która na opublikowanych w sieci nagraniach kopała i biła batem konia. Wobec zawieszonej na trzy miesiące kobiety wszczęte zostało także postępowanie dyscyplinarne, a sprawa została skierowana do prokuratury.

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Biła i kopała konia. Sędzia jeździectwa Aleksandra Ch. zawieszona

„Kujawsko-Pomorski Związek Jeździecki wyraża stanowcze oburzenie w związku z ujawnionymi nagraniami, obrazującymi brutalne zachowanie wobec konia, jakiego dopuściła się osoba, będąca członkiem Związku, a zarazem sędzią PZJ” – czytamy w komunikacie Kujawsko-Pomorskiego Związku Jeździeckiego.

Jak zaznaczył KPZJ, „sprawa jest już procedowana przez właściwe komisje oraz Rzecznika Dyscyplinarnego PZJ, który zastosował wobec osoby przedstawionej na nagraniu środek zapobiegawczy w postaci zawieszenia wszelkich uprawnień wynikających z przynależności do Związku”.

Tymczasem Polski Związek Jeździecki przekazał informację o zawieszeniu Aleksandry Ch. we wszelkich prawach przysługujących na mocy statutu PZJ – w tym w prawach zawodnika i sędziego – na trzy miesiące.

„W związku z obiektywną wiarygodnością pozostającego w dyspozycji Rzecznika materiału video obrazującego brutalne postępowania wobec koni, wagą zarzutów, publicznym charakterem przedmiotowej sprawy, a także faktem, iż Aleksandra (...) posiada uprawnienia sędziowskie PZJ, niezbędnym stało się wszczęcie postępowania wyjaśniającego przez Rzecznika Dyscyplinarnego PZJ” – czytamy w postanowieniu PZJ o zawieszeniu. Związek podkreśla jednak, że popełnienie czynów jest „jedynie uprawdopodobnione, a stwierdzenie ich występowania zostanie dopiero wykazane na skutek przeprowadzonego postępowania”.