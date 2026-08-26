Oto przegląd najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce w nocy z 25 na 26 sierpnia:

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Rosja: W obwodzie tambowskim płonie centrum logistyczne Wildberries

W nocy doszło do ukraińskiego ataku na centrum logistyczne największej rosyjskiej platformy handlu internetowego, Wildberries, znajdujące się w obwodzie tambowskim. Gubernator tego obwodu Jewgienij Pierwyszow poinformował, że w wyniku ataku na Kotowsk obiekt należący do Wildberries stanął w płomieniach. Ogień miał objąć teren o powierzchni 40 tysięcy metrów kwadratowych. Pracownicy centrum mieli zostać ewakuowani natychmiast po ogłoszeniu alarmu powietrznego. Jedna osoba została ranna.

Rosjanie informują też o dwóch ofiarach śmiertelnych (jedną jest nastolatek) ataku na obwód lipiecki. Ukraińcy mieli też zaatakować rafinerię w obwodzie niżnonowogrodzkim. Należąca do koncernu Łukoil rafineria w Kstowie miała, w wyniku ataku, stanąć w płomieniach.

Z informacji przekazywanych przez mera Moskwy Siergieja Sobianina wynika też, że ukraińskie drony były strącane na podejściach do Moskwy. Sobianin w serwisie Max pisze o 10 strąconych bezzałogowcach. W nocy działanie wstrzymały dwa podmoskiewskie lotniska – Domodiedowo i Żukowskij, a trzecie, Wnukowo, ograniczyło działanie.

Do ataku doszło po tym, jak – według nieoficjalnych informacji – w Moskwie wylądował dyrektor CIA John Ratcliffe. „FT” podał, co potwierdził Reuters, że USA miały wcześniej prosić Ukraińców, by – w związku z wizytą wysokiego rangą przedstawiciela administracji USA w Moskwie – Ukraińcy powstrzymali się od ataków na rosyjską stolicę do środy.

Waszyngton: Samochód z gilotyną w pobliżu Kongresu i Sądu Najwyższego USA

Policja Kapitolu Stanów Zjednoczonych poinformowała o aresztowaniu mężczyzny, który w pobliżu Kongresu i Sądu Najwyższego zaparkował samochód z gilotyną na pace.

25 sierpnia po południu (czasu lokalnego) funkcjonariusze Policji Kapitolu zauważyli pickupa, który był zaparkowany niezgodnie z przepisami. Na pace samochodu znajdowała się gilotyna.

Mężczyzna, który przyjechał nim do Waszyngtonu z Kalifornii, został aresztowany w związku z zarzutem posiadania niebezpiecznej broniw postaci gilotyny. Śledczy sprawdzają przeszłość podejrzanego, aby ustalić, w jakim celu przybył do stolicy – czytamy w komunikacie. Policja opublikowała zdjęcia, na których widać ustawioną na pace drewnianą gilotynę. Służby zabezpieczyły ten przyrząd.

Maroko po raz kolejny wysuwa roszczenia terytorialne wobec Hiszpanii

Marokański minister ds. islamskich Ahmed Toufiq miał, w obecności króla Muhammada VI, nazwać Ceutę, hiszpańską eksklawę w Afryce Północnej, miastem „okupowanym”. Marokańskie media relacjonując we wtorek uroczystość w pałacu królewskim w Rabacie odnotowały, że Toufiq oświadczył, że popiera „oswobodzenie” Ceuty określając ją mianem „terytorium marokańskiego”.

To druga w ostatnich dniach wypowiedź członka marokańskiego rządu wyrażająca roszczenia terytorialne wobec Hiszpanii. 21 sierpnia w rozmowie z publiczną telewizją 2M minister sprawiedliwości Abdellatif Ouahbi mówił o „marokańskim prawie historycznym i geograficznym” do Ceuty i drugiej hiszpańskiej eksklawy w Afryce – Melilli.

MSZ Hiszpanii w reakcji na te słowa przekazało rządowi Maroka, że Melilla i Ceuta „są hiszpańskimi miastami”, które stanowią „integralną część Hiszpanii”.

USA miały poinformować partnerów, że „na razie” nie będą atakować Iranu

Portal Axios podał, że Marco Rubio, sekretarz stanu USA, podczas rozmów telefonicznych z kilkoma swoimi odpowiednikami przedstawił obecną politykę administracji Trumpa wobec Iranu, która zakłada, że Amerykanie będą w najbliższym czasie unikać ataków zbrojnych, jednocześnie zwiększając presję gospodarczą poprzez utrzymanie blokady morskiej oraz nową inicjatywę w zakresie sankcji.

Amerykański urzędnik, cytowany przez serwis Axios, powiedział, że taka polityka ma obowiązywać co najmniej do czasu listopadowych wyborów połówkowych (ang. midterms) do Kongresu. Dopiero później może być brany pod uwagę wariant ponownego rozpoczęcia kampanii wojskowej.

Jednocześnie USA mają dążyć do maksymalnego zwiększenia ilości ropy transportowanej przez cieśninę Ormuz. Chcą też wywierać coraz większą presję gospodarczą na Iran.

Przedstawiciel administracji USA cytowany przez Axios zastrzegł jednak, że w przypadku ataku rozpoczętego przez Iran, Stany Zjednoczone odpowiedzą militarnie.