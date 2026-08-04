Edukacja zdrowotna będzie od 1 września 2026 r. obowiązkowym przedmiotem w klasach IV–VIII szkoły podstawowej oraz w wybranych okresach nauki w szkołach ponadpodstawowych. O tym, w których klasach przedmiot będzie realizowany w szkołach ponadpodstawowych, decydować będzie dyrektor szkoły. W programie nauczania pojawią się obowiązkowe moduły dotyczące higieny, ruchu, odżywiania profilaktyki uzależnień, zdrowia psychicznego, fizycznego i społecznego oraz pierwszej pomocy. Natomiast nieobowiązkowy będzie moduł dotyczący zdrowia seksualnego.

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Mimo to na kwestii tego modułu opiera swą skargę do TK grupa posłów PiS.

Przemysław Czarnek zarzuca Barbarze Nowackiej tchórzostwo

- Obsesja na punkcie edukacji seksualnej pani Nowackiej, Lubnauer – kierownictwa dzisiejszego Ministerstwa Edukacji Narodowej, doprowadziła do likwidacji przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie i do prób na siłę wprowadzania edukacji seksualnej. Demoralizującej i deprawującej – zaznaczył Przemysław Czarnek podczas spotkania z dziennikarzami przed siedzibą TK.

Wiceprezes PiS zarzucił Barbarze Nowackiej tchórzostwo.

- Na czym polega tchórzostwo? To jest wyjaśnione w tym wniosku do Trybunału Konstytucyjnego, który dzisiaj, z datą 4 sierpnia, trafi do sędziego Trybunału Konstytucyjnego – mówił Czarnek. - Tchórzostwo pani Nowackiej polega na tym, że jeszcze wiosną tego roku, wbrew przepisom Konstytucji, zapowiedziała ustnie tylko obowiązkowość edukacji zdrowotnej z tym komponentem demoralizującym i deprawującym, ale czekała z podpisaniem rozporządzeń, wiedząc absolutnie, mając świadomość tego, że jest to niekonstytucyjne i spotka się z naszą reakcją, czekała z podpisaniem tych rozporządzeń do lipca tego roku – wyjaśnił.

Poseł przypomniał, że edukacja seksualna funkcjonuje w szkołach od lat i funkcjonowała także w czasach rządów PiS.

- To nieprawda, że jej nie było. Ta wiedza była przekazywana ustnie, przede wszystkim w ramach biologii, ale także w ramach przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie – mówił były minister edukacji w rządzie Mateusza Morawieckiego. - Tylko, że wychowanie do życia w rodzinie bazowało na przepisach Konstytucji RP, artykułu 18, ochrony małżeństwa, rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa. Bazowało także na artykule 48 i 53 konstytucji zapewniającym rodzicom, a nie pani Nowackiej, pani Lubnauer, prawo do wychowania dzieci zgodnie ze swoim światopoglądem, ale także prawo do wychowania na płaszczyźnie moralnej, do wyboru również szkoły, edukacji dla swoich dzieci. Ta konstytucja, z którą maszerowali nieraz tymi ulicami ci ludzie, którzy dzisiaj rządzą edukacją, ta konstytucja została pogwałcona – powiedział wiceprezes PiS.

Edukacja zdrowotna w lipcowych rozporządzeniach – co podpisała Barbara Nowacka

Przypomnijmy – w lipcu szefowa MEN podpisała pięć rozporządzeń (już opublikowanych w Dzienniku Ustaw), które od nowego roku szkolnego, czyli już za miesiąc, wprowadzają do szkół przedmiot edukacja zdrowotna jako obowiązkowy. Tylko zagadnienia dotyczące zdrowia seksualnego będą nauczane jako nieobowiązkowe.

Zgodnie z nowymi przepisami edukacja zdrowotna będzie realizowana obowiązkowo:

- w szkole podstawowej – w wymiarze po 1 godzinie tygodniowo w klasach IV–VIII, z tym, że:

a) w każdym roku szkolnym wymiar godzin zajęć edukacji zdrowotnej zmniejsza się o 1 godzinę w każdej z klas IV–VI i o 2 godziny w każdej z klas VII i VIII,

b) w klasie VIII zajęcia edukacji zdrowotnej będą realizowane niedłużej niż do końca stycznia;

- w szkołach ponadpodstawowych (liceum ogólnokształcącym, technikum i branżowej szkole I stopnia) – w wymiarze po 1 godzinie tygodniowo w dwóch wybranych przez dyrektora szkoły klasach (I i II albo II i III albo I i III), z tym, że w każdym roku szkolnym, w którym są realizowane zajęcia edukacji zdrowotnej, wymiar godzin tych zajęć zmniejsza się o 3 godziny w każdej z klas.

Godziny, o które jest pomniejszony wymiar godzin zajęć edukacji zdrowotnej (przedmiot obowiązkowy), będą przeznaczone na realizację nieobowiązkowych zajęć edukacji zdrowotnej – zdrowia seksualnego zgodnie z przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży.

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Nauczyciel prowadzący zajęcia z edukacji seksualnej wraz z wychowawcą, w każdym roku szkolnym przed przystąpieniem do realizacji tych zajęć, przeprowadzi co najmniej jedno spotkanie informacyjne z rodzicami uczniów niepełnoletnich oraz z uczniami pełnoletnimi. Za przeprowadzenie tych spotkań odpowiedzialny będzie dyrektor szkoły, który ustali termin ich organizacji w szkole i poinformuje o nich rodziców uczniów.

Uczeń niepełnoletni nie weźmie udziału w tych zajęciach, jeżeli jego rodzice zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach. Uczeń pełnoletni będzie mógł sam złożyć pisemną rezygnację z udziału w edukacji seksualnej.