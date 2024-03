„Miłość bez ostrzeżenia”. Joanna Kulig w skomplikowanej sieci amerykańskich uczuć

To właśnie ta doświadczona przez życie, spotkana na spacerze z psem, kapitanka łajby przywróci bohaterowi wiarę w siebie. To, co się między nimi wydarzy, pomoże mu pokonać twórczy impas.

Kompozytor niejako „ukradnie” jej siły i jej życie. Rebecca Miller pyta w swoim filmie także o to: czy artysta ma prawo „wysysać” ludzi, których spotyka na swojej drodze.

– Nie da się tego uniknąć – odpowiada mi szczerze artystka. – Nawet jeśli robisz film o innej planecie, korzystasz z tego, co jest w tobie, co sam przeżyłeś, co widziałeś, co zaobserwowałeś wśród swoich bliskich. Czasem czerpiesz nawet z rozmowy z kimś, kogo spotkałeś w metrze. Zgoda, to bywa chore. Ale artyści tacy są. Stale rejestrują coś w pamięci. To rodzaj choroby. I przyznaję, że choć ciągłe obserwowanie świata jest piękne, wykorzystując czyjeś doświadczenia, można mu wyrządzić przykrość. Artysta zawsze jest trochę okrutny w stosunku do otoczenia. Wysysa z niego soki, czasem nawet bezwiednie.

Joanna Kulig jako polska sprzątaczka

Miller tworzy na ekranie galerię barwnych postaci. Kompozytor ze swoją piękną żoną psychoterapeutką wychowuje jej syna z pierwszego małżeństwa. I właśnie ów dziewiętnastolatek przyprowadza do rodziców dziewczynę, która okazuje się córką polskiej sprzątaczki pracującej w ich domu. A jest jeszcze partner sprzątaczki – prostak i nacjonalista. Miller splata losy dwóch rodzin, w mikroskali pokazuje amerykańskie społeczeństwo. Posługuje się jednak przy tym stereotypami. Żona kompozytora chwilami sprawia wrażenie parodii psychoterapeutki. Partner polskiej sprzątaczki jest bezmyślny i zacietrzewiony do granic możliwości. Ona sama z kolei jest stereotypem ubogiej, ale dzielnej emigrantki.

Jeśli „Miłość bez ostrzeżenia”, zderzając dwa odrębne światy, nie razi sztucznością ani jakiegokolwiek rodzaju propagandą, to głównie dzięki aktorom. Równie delikatny, co bezwzględny jest na ekranie Peter Dinklage, znany z „Gry o tron” czy „Trzech billboardów za Ebbing, Missouri”. Przyznaje: – Nasze wybory zawsze biorą się z tego, w jakim miejscu życia jesteśmy. Aktor nie tworzy, czeka. Propozycja Rebekki przyszła do mnie we właściwym czasie. Mam 53 lata, 20 lat temu nie zagrałbym tej roli.