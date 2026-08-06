Analiza dokumentacji 701 urządzeń wykazała przerwy w ciągłości świadectw legalizacji w przypadku 107 fotoradarów
Analiza została przygotowana przez serwis Nomando.pl, na podstawie publicznych danych Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego oraz informacji m.in. z Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Sprawiedliwości, Komendy Głównej Policji i Ministerstwa Cyfryzacji.
Spośród 701 sprawdzonych urządzeń w przypadku 107 stwierdzono przerwy w ciągłości świadectw legalizacji. Łącznie wykryto 117 przerw obejmujących ponad 2200 dni. Poza tym w dniu przeprowadzenia analizy 27 urządzeń nie miało ważnego świadectwa legalizacji.
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Autorzy analizy zastrzegają jednak, że przerwa w wykazie nie świadczy jednoznacznie o nieważności pomiaru i może być związana z opóźnieniami w papierologii. Finalnie okazało się, że 81 ze 117 przerw trwało najwyżej tydzień, a mediana wyniosła 3 dni. Takie luki nie przesądzają o czymkolwiek. Odnotowano jednak 15 przerw przekraczających miesiąc oraz 7 przypadków, w których brak ciągłości przekraczał 120 dni.
Największy odsetek fotoradarów z przerwą w legalizacji zarejestrowano w woj. świętokrzyskim. Na drugim miejscu znalazło się woj. zachodniopomorskie, a na trzecim woj. śląskie. Najmniej takich urządzeń jest z kolei w woj. kujawsko-pomorskim, opolskim i wielkopolskim. Co więcej, okazało się, że za niemal trzy czwarte wszystkich przerw odpowiadał model fotoradaru Multaradar CD.
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Jak przypomina portal money.pl, kontrolę dokumentacji rozpoczęto po majowej awarii odcinkowego pomiaru prędkości na A6. Okazało się wtedy, że podczas legalizacji jednego z fotoradarów błędnie wpisano długość kontrolowanego odcinka, przez co system zawyżał średnią prędkość pojazdów. Po wykryciu pomyłki CANARD umorzył postępowania dotyczące pomiarów wykonanych od 29 kwietnia do 4 maja.
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