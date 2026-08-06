Analiza została przygotowana przez serwis Nomando.pl, na podstawie publicznych danych Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego oraz informacji m.in. z Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Sprawiedliwości, Komendy Głównej Policji i Ministerstwa Cyfryzacji.

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Analiza wykazała liczne nieprawidłowości

Spośród 701 sprawdzonych urządzeń w przypadku 107 stwierdzono przerwy w ciągłości świadectw legalizacji. Łącznie wykryto 117 przerw obejmujących ponad 2200 dni. Poza tym w dniu przeprowadzenia analizy 27 urządzeń nie miało ważnego świadectwa legalizacji.

Autorzy analizy zastrzegają jednak, że przerwa w wykazie nie świadczy jednoznacznie o nieważności pomiaru i może być związana z opóźnieniami w papierologii. Finalnie okazało się, że 81 ze 117 przerw trwało najwyżej tydzień, a mediana wyniosła 3 dni. Takie luki nie przesądzają o czymkolwiek. Odnotowano jednak 15 przerw przekraczających miesiąc oraz 7 przypadków, w których brak ciągłości przekraczał 120 dni.

Największy odsetek fotoradarów z przerwą w legalizacji zarejestrowano w woj. świętokrzyskim. Na drugim miejscu znalazło się woj. zachodniopomorskie, a na trzecim woj. śląskie. Najmniej takich urządzeń jest z kolei w woj. kujawsko-pomorskim, opolskim i wielkopolskim. Co więcej, okazało się, że za niemal trzy czwarte wszystkich przerw odpowiadał model fotoradaru Multaradar CD.

Kontrole przeprowadzono po głośnej awarii na autostradzie A6

Jak przypomina portal money.pl, kontrolę dokumentacji rozpoczęto po majowej awarii odcinkowego pomiaru prędkości na A6. Okazało się wtedy, że podczas legalizacji jednego z fotoradarów błędnie wpisano długość kontrolowanego odcinka, przez co system zawyżał średnią prędkość pojazdów. Po wykryciu pomyłki CANARD umorzył postępowania dotyczące pomiarów wykonanych od 29 kwietnia do 4 maja.