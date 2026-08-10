O surowym wyroku, jaki wobec Daniela M. wydał 23 lipca Sąd Rejonowy w Wołominie poinformowała w poniedziałek Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga w Warszawie.

Reklama Reklama

Sprawa miała swój początek w czerwcu 2025 r., kiedy mężczyzna został zatrzymany, gdy prowadził motorower z silnikiem elektrycznym. Policjanci ustalili, że wsiadł za kierownicę pomimo aktywnego, orzeczonego wcześniej sądowego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Co więcej, Daniel M. świadomie zignorował sygnały dawane przez funkcjonariuszy, nie zatrzymał się do kontroli i podjął próbę ucieczki przed goniącym go radiowozem.

Czytaj więcej Prawo karne Rodzice słono płacą za jazdę dziecka elektrycznym rowerem Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że elektryczne rowery to w rzeczywistości motorowery, a nawet motocykle, wymagające do jazdy specjalnych uprawnień....

Prokuratura: ten wyrok to jasny sygnał dla kierowców

Sąd Rejonowy w Wołominie uznał oskarżonego za winnego. "Czyn Daniela M. został zakwalifikowany jako zbieg dwóch przestępstw: niestosowania się do zakazu sądowego (art. 244 k.k.) oraz niezatrzymania się do kontroli drogowej (art. 178b k.k.). Na podstawie przepisów o zbiegu przestępstw (art. 11 § 2 k.k.), sąd wymierzył oskarżonemu karę 3 lat pozbawienia wolności" – poinformowała prokurator Marzena Kiełek-Łopińska, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga.

Jak dodała, obok kary więzienia, sąd zastosował bardzo surowe środki karne i finansowe, tj. 15 lat zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych (jest to maksymalny czasowy wymiar tego środka karnego przewidziany w polskim Kodeksie karnym) oraz 15 tys. zł świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

„Niniejszy wyrok to jasny sygnał dla kierowców, że polskie prawo bezwzględnie traktuje osoby lekceważące wyroki sądowe. Podkreślenia wymaga fakt, że w świetle przepisów motorower – nawet ten wyposażony w silnik elektryczny – jest traktowany jako pojazd mechaniczny. Złamanie zakazu jazdy na takim pojeździe, połączone z ucieczką przed Policją, która sama w sobie jest przestępstwem od 1 czerwca 2017 roku, doprowadziło do bezwzględnej kary więzienia” – podkreśliła rzeczniczka praskiej prokuratury.