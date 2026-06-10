O wejściu w życie nowych przepisów poinformował w środę na platformie X minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Jak wyjaśnił, oświadczenie, które trzeba będzie złożyć w urzędzie, musi zawierać informację, że tablice są czytelne, niezniszczone i mają wymagane nalepki legalizacyjne.

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Minister zaznaczył, że to rozwiązanie dotyczy pojazdów zarejestrowanych w Polsce.

Klimczak podkreślił ponadto, że od środy przy rejestracji pojazdu nie trzeba już przedstawiać papierowego zaświadczenia o badaniu technicznym, jeżeli wynik badania został wprowadzony przez diagnostę do Centralnej Ewidencji Pojazdów.

Chodzi o nowelizację prawa o ruchu drogowym. Zakłada ona również m.in. wydłużenie terminu na złożenie wniosku o rejestrację pojazdu, który został nabyty w spadku z 30 do 60 dni oraz wprowadzenie czasowej rejestracji pojazdu także w organie rejestrującym właściwym ze względu na miejsce zakupu pojazdu.