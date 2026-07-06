Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa, jedna z największych spółdzielni mieszkaniowych w Polsce, włącza się w rozwój systemu kaucyjnego. Na osiedlach mają pojawić się recyklomaty dostępne dla mieszkańców, dzięki którym opakowania będzie można oddać blisko domu, bez konieczności wizyty w sklepie. To rozwiązanie ma zachęcić użytkowników do regularnego korzystania z systemu kaucyjnego.

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W całej Polsce stanie ponad 500 urządzeń

Projekt realizowany jest we współpracy z operatorem Kaucja.pl oraz firmą Recyclo, która dostarcza automaty. Urządzenia mają być zintegrowane z systemem Kaucja.pl, co zapewni sprawne rozliczenia. Ważnym udogodnieniem dla mieszkańców będzie także forma zwrotu pieniędzy. Zamiast paragonu użytkownik otrzyma środki bezpośrednio na kartę.

Jak informuje Portal Samorządowy, do końca 2026 r. w całym kraju ma stanąć ponad 500 urządzeń. Automaty pojawią się między innymi na Śląsku, w Poznaniu, Łodzi i Gdańsku. W samej Warszawie będzie około 120 ogólnodostępnych recyklomatów.

System kaucyjny bliżej mieszkańców

WSM wskazuje, że udostępnienie miejsca pod recyklomaty to odpowiedź na codzienne potrzeby mieszkańców i krok w stronę unowocześnienia osiedli. Projekt realizowany na Młocinach ma być przykładem dla innych wspólnot i spółdzielni.