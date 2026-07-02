Z tego artykułu dowiesz się: Jaki, dotąd niedrogi, podzespół odpowiada za nadchodzący wzrost cen niemal całej elektroniki.

W jaki sposób boom na sztuczną inteligencję zaburzył globalny łańcuch dostaw kluczowych komponentów.

Kiedy realne podwyżki dotrą na polski rynek i co to oznacza dla osób planujących zakupy sprzętu.

Tylko od października 2025 r. ceny pamięci RAM wzrosły już na świecie ponad dwukrotnie. Nie jest to efektem kłopotów z produkcją, a ogromnego wzrostu zapotrzebowania na te podzespoły, z powodu gwałtownego rozwoju centrów danych, napędzanego zwłaszcza przez boom na sztuczną inteligencję.

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Producenci często godzą się na niewielkie podwyżki kosztów, ale duże podwyżki są zazwyczaj przerzucane na konsumentów. Tak dzieje się w tym przypadku.

Wielki skok cen pamięci RAM

Trend ten widać już także w Polsce. – Sytuacja na globalnym rynku elektroniki użytkowej od dłuższego czasu znajduje się pod wpływem dynamicznych zmian makroekonomicznych i technologicznych. Dyskusja o rosnących kosztach niektórych komponentów – zwłaszcza zaawansowanych pamięci DRAM i NAND czy najnowszych procesorów – jest obecnie szeroko omawiana przez globalnych analityków – mówi Maciej Dolega, rzecznik MediaMarkt Polska. – Trendy te są najbardziej widoczne w kategoriach wymagających najwyższej wydajności obliczeniowej, takich jak laptopy, komputery osobiste czy urządzenia mobilne wykorzystujące rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji – dodaje.

Jednocześnie podkreśla, że jeśli chodzi o rynek polski, ewentualne przełożenie globalnych kosztów produkcji na ceny detaliczne zawsze jest rozłożone w czasie. Wynika to z naturalnej specyfiki rotacji towaru oraz cykli logistycznych, które są standardem w handlu nowoczesnymi technologiami.

Na rynkach zachodnich zmiany już w handel uderzają. – Dostajemy oferty cenowe na komponenty o około 500 proc. wyższe niż jeszcze kilka miesięcy temu – mówił BBC na początku roku Steve Mason, dyrektor generalny CyberPowerPC, firmy produkującej komputery. – Nadejdzie moment, w którym rosnące koszty podzespołów zmuszą producentów do podjęcia decyzji o podwyżkach cen – dodał.

Pamięć RAM, czyli pamięć o dostępie swobodnym, służy do przechowywania kodu podczas korzystania z urządzenia. Jest to kluczowy element niemal każdego rodzaju komputera. Biorąc pod uwagę powszechność tego elementu, wyższe ceny mogą się utrzymywał przez ten rok, co może spowodować spadek popytu konsumenckiego. W Wielkiej Brytanii czy USA niektórzy dostawcy mają większe zapasy, dlatego podwyżki cen są bardziej subtelne, rzędu 1,5–2 razy, ale na innych rynkach mowa nawet o pięciokrotnym przebiciu cen ledwie sprzed roku.

Mike Howard z Tech Insights powiedział BBC, że wszystko zależy od dostawców usług chmurowych, którzy finalizują swoje zapotrzebowanie na pamięć na lata 2026 i 2027. – Dało to ludziom odpowiedzialnym za produkcję pamięci RAM jasny obraz ogromnego popytu, a niewątpliwie podaż nie osiągnie poziomów planowanych przez Amazon, Google i inne firmy – wyjaśnia analityk.

W komputerach PC pamięć stanowi zazwyczaj od 15–20 proc. całkowitego kosztu urządzenia, ale obecne ceny podniosły ten koszt do 30–40 proc. – Marże w większości kategorii konsumenckich nie są wystarczająco wysokie, aby zaabsorbować te wzrosty – wskazuje Mike Howard.

Może to spowodować także silniejszy zwrot w stronę nieużywanego i niepotrzebnego sprzętu w domach. Nieużywane telewizory, radioodbiorniki czy smartfony trzymane przez Polaków są warte aż 112 mld zł. To dwa razy więcej, niż roczny budżet 800+ albo dwukrotność wydatków na alkohol w Polsce.

Jeden z największych graczy znika z rynku

W związku z rosnącą tendencją cenową klienci prawdopodobnie będą musieli zdecydować, czy zapłacić więcej, czy zaakceptować mniej wydajne urządzenie. Dodatkowo niektóre duże firmy całkowicie zignorowały rynek konsumencki. Micron, wcześniej jeden z największych sprzedawców pamięci RAM, ogłosił w grudniu, że zaprzestanie sprzedaży pod swoją marką Crucial, aby skupić się na zaspokajaniu popytu ze strony rynku sztucznej inteligencji. Oznacza to zniknięcie z rynku jednego z największych dostawców.

Analitycy szacują, że koszt produkcji typowego laptopa z 16 GB pamięci RAM może wzrosnąć o 40–50 dol. w 2026 r. i prawdopodobnie zostanie to przerzucone na konsumentów. Z kolei w przypadku standardowego smartfona koszt produkcji może wzrosnąć o 30 dol., co także zostanie przerzucone bezpośrednio na konsumentów. Podwyżki, i to na większą skalę, zasygnalizował już także Apple. Gwałtowny wzrost cen pamięci wykorzystywanych w serwerach AI podnosi koszty produkcji elektroniki, a firma po raz pierwszy otwarcie zapowiedziała podwyżki cen swoich urządzeń.

– Od początku roku obserwujemy stopniowy wzrost cen w części kategorii elektroniki, która jest dość wrażliwa na geopolityczne zawirowania. Nie jest to jednak zjawisko obejmujące cały rynek – zmiany dotyczą przede wszystkim wybranych producentów i modeli – mówi Michał Mystkowski, rzecznik Media Expert. – Na dziś dzięki stabilniejszym niż w ostatnich latach łańcuchom dostaw oraz licznym akcjom promocyjnym, nadal utrzymuje się duża dostępność produktów i konkurencyjność cenowa – dodaje.

– Polski rynek elektroniki użytkowej jest bardzo konkurencyjny i stabilny. Na bieżąco analizujemy otoczenie rynkowe i koncentrujemy się na tym, aby odpowiadać na potrzeby konsumentów poprzez dostarczanie szerokiego wyboru urządzeń w zróżnicowanych przedziałach cenowych – wskazuje Marcin Dolega.