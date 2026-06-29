Konferencja URC w Gdańsku trwała trzy dni, przyciągnęła 7,5 tys. gości, w tym delegacje z 30 państw, 19 prezydentów i premierów, a także przywódców UE, szefów światowych banków i koncernów. Ukraina podpisała w Gdańsku ok. 160 kontraktów wartych 10 mld euro. Zatłoczony teren targów buzował od spotkań w atmosferze zaskakująco życzliwej, bo sukces wydarzenia nie był pewny.

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Na kilka dni przed konferencją doszło przecież do eskalacji konfliktu między Kijowem a Warszawą o nadanie oddziałowi sił specjalnych honorowego imienia "bohaterów UPA", co zakończyło się odebraniem Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego przez Karola Nawrockiego, odesłaniem go pocztą i odwołanie przyjazdu do Gdańska przez prezydenta Ukrainy i finalnie. Prezydent Nawrocki na URC zaproszony nie był.

Nieobecność prezydentów wyszła konferencji na dobre?

Ton konferencji nadały już wystąpienia otwierające. – Julio, czuj się jak u siebie w domu – powiedział podczas powitania premier Donald Tusk i przerwała mu burza oklasków. – Chcę podziękować polskiemu narodowi. Drodzy Polacy, bardzo dziękuję za waszą pomoc, którą pokazaliście, gdy była najbardziej potrzebna, dziękuję za waszą chęć budowania wspólnej przyszłości w ramach UE – odpowiadała równie mocno oklaskiwana premier Ukrainy Julia Swiridenko.

Paradoksalnie nieobecność obu prezydentów wyszła więc konferencji na dobre. – Nieobecność Zełenskiego sprawiła, że wszyscy mocno skupili się na biznesie, a nie na tańcu wokół symboli i polityki – mówi nasz rozmówca z kręgu zbliżonego do organizatorów konferencji.

Wśród 5 tys. uczestników z sektora biznesu była też największa w historii, licząca ponad 220 osób, delegacja ukraińskiego biznesu. Oprócz setek porozumień, na stół trafiły też miliardy w kontraktach i gwarancjach dla Ukrainy, duże wsparcie dla ukraińskich samorządów, w tym finansowe. Tylko z Polską Ukraina podpisała 15 umów i porozumień, podawał ukraiński rząd. – Konferencja była bardzo owocna dla polskich podmiotów, nie tylko dla państwowych firm, ale także dla sektora prywatnego, jest efekt w podpisanych umowach i porozumieniach, ale także w nawiązanych kontaktach, które dla polskich firm będą bardzo owocne w najbliższym czasie – podsumowała w piątek Eliza Zeidler, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Dziennikarze dopytywali, czy URC zbliżył do siebie czy oddalił Polskę i Ukrainę. – Gdy ktoś planuje wydać duże pieniądze, to nie kieruje się emocjami chwili, ale kosztorysem, biznesplanem i oprocentowaniem kredytu – odpowiedział Paweł Kowal, przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych i Pełnomocnik Rządu ds. Odbudowy Ukrainy. – Relacje polsko-ukraińskie zawsze będą w jakichś emocjach, nie można im ulegać powyżej pewnego poziomu – mówił, wskazując, że emocje falują, a "sprawy będą szły".

Otwarcie klastra negocjacji akcesyjnych zwiększa atrakcyjność inwestycyjną

– Otwarcie pierwszego klastra negocjacji akcesyjnych oznacza pojawienie się realnej szansy, że Ukraina stanie się członkiem UE, a połączenie instrumentów mitygujących ryzyko oraz szanse na członkostwo w Unii powoduje zwiększenie atrakcyjności inwestowania na terenie Ukrainy dla długoterminowo myślących inwestorów – powiedział "Rzeczpospolitej" Wojciech Kostrzewa, prezes Polskiej Rady Biznesu. W Gdańsku podkreślał konieczność wsparcia dla prywatnego biznesu we wchodzeniu na rynek ukraiński już dziś, w tym instrumenty mitygacji ryzyka przygotowane przez BGK, KUKE, które umożliwiają ubezpieczenie ryzyk wojennych albo stworzenie struktur absorpcji pierwszej straty.

Zgodził się z nim w trakcie jednego z paneli Aleksander Komarow, szef firmy telekomunikacyjnej Kyivstar, który wskazywał, że należy inwestować teraz, bo za kilka lat, gdy wszystkie restrykcje znikną, firmy będą miały uprzywilejowane pozycje na rynku ukraińskim. – Dużym ograniczeniem jest restrykcja przepływu kapitału - mówił Komarow.

Mocne wsparcie Ukrainy potwierdziła Unia Europejska. Do Gdańska przyjechała Ursula von der Leyen, przewodnicząca KE, Antonio Costa, przewodniczący Rady Europejskiej czy kanclerz Niemiec Friedrich Merz, który podkreślał w przemówieniu, że Ukraina musi przeprowadzić kluczowy proces reform systemowych, budowy państwa prawa i walki z korupcją. Jak dowiedziała się „Rz”, zabezpieczenia antykorupcyjne są „zaszyte” w większości projektów finansowych dla Ukrainy.

Podczas URC Ukraina zdobyła nie tylko 10 mld euro w kontraktach, ale też gwarancje i pożyczki z UE na czas wojny. – Właśnie dzisiaj przekazujemy 3,2 mld euro na rzecz Ukrainy, co stanowi pierwszą transzę w ramach pożyczki w wysokości 90 mld euro, którą przygotowaliśmy na ten i przyszły rok – mówił w piątek w Gdańsku Valdis Dombrovskis, łotewski komisarz Unii Europejskiej ds. gospodarki i produktywności. – Dotychczasowe wsparcie UE dla Ukrainy osiągnęło 211 miliardów euro, co czyni UE zdecydowanie największym darczyńcą Ukrainy – mówił Dombrovskis, podkreślając przy tym uznanie dla silnego wsparcia Polski, pomocy dla uchodźców, wsparcia wojskowego oraz finansowego.

Europejski Fundusz Flagowy dla Odbudowy Ukrainy ma mieć za rok miliard euro

Żaden budżet nie udźwignie kosztu odbudowy Ukrainy, podkreślali jednak w Gdańsku komisarze. Dlatego rośnie rola Europejskiego Funduszu Flagowego dla Rekonstrukcji Ukrainy, który ma zebrać w tym roku 500 mln euro prywatnego kapitału. – Fundusz był naszą inicjatywą, to my przyszliśmy z tą inicjatywą do Francuzów i Włochów – mówił Kowal. BGK podpisał w Gdańsku umowę wejścia do funduszu, przekazał 15 mln euro wkładu wejściowego, podobnie niemieckie i francuskie banki rozwojowe. Grupa EBI dołożyła 80 mln euro, zapowiedziała też 470 mln euro pożyczek i dotacji nowego finansowania, w tym pożyczkę 100 mln euro dla banku Ukreximbank, gwarancje dla PrywatBanku i Ukrgasbanku.

Energetyka grała w Gdańsku pierwsze skrzypce pod względem wartości kontraktów i potencjału zawartych porozumień. W oczy rzucała się także oferta przemysłu obronnego Ukrainy, w tym wszechobecne drony. Polska Grupa Zbrojeniowa podpisała porozumienie z firmą TAF Industries o współpracy przy produkcji dronów w Polsce. Na co dzień konkurujące ze sobą spółki energetyczne – Orlen, PGE, Tauron i Enea podpisały umowę o wspólnym wejściu w projekty w Ukrainie. Orlen podpisał porozumienie z Naftogazem.

– Rozmawiamy o pełniejszym wykorzystaniu potencjału Orlenu: dostępu do LNG, infrastruktury regazyfikacyjnej i transportowej, połączeń transgranicznych oraz nowych możliwości, jakie stworzy FSRU 2 w Zatoce Gdańskiej. To ważny element budowy Baltic Eagle Gas Hub – przekazał "Rzeczpospolitej" Grzegorz Bujnowski, dyrektor wykonawczy ds. handlu gazem Orlenu.

Następna URC odbędzie się za rok w Estonii.