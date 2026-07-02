W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” m.in.:

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Polska z dostępem do GPT 5.5 Cyber. Nowy etap w walce z cyberatakami

Polska dołączyła do wąskiego grona państw, które uzyskały dostęp do GPT 5.5 Cyber – najnowszego modelu sztucznej inteligencji opracowanego przez OpenAI z myślą o wzmacnianiu cyberbezpieczeństwa. Jak opisuje Michał Duszczyk w „Rzeczpospolitej”, zgodę na udostępnienie technologii wyraziła administracja USA, a narzędzie zostało już wdrożone przez NASK oraz specjalistów z CERT Polska.

Nowy model AI wykorzystywany jest przede wszystkim do automatycznego wykrywania podatności w systemach administracji publicznej, analizowania potencjalnych zagrożeń oraz testowania własnych zabezpieczeń. Dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji czas potrzebny na identyfikację luk bezpieczeństwa może zostać znacząco skrócony, co ma ogromne znaczenie w obliczu stale rosnącej liczby cyberataków.

Przyszłość Cieśniny Ormuz wciąż niepewna. Trudne rozmowy z Iranem

Choć przedstawiciele administracji amerykańskiej mówią o postępach w rozmowach z Iranem, sytuacja wokół Cieśniny Ormuz pozostaje daleka od stabilizacji. Wiceprezydent USA J.D. Vance ocenił przebieg negocjacji pozytywnie, jednak Teheran odmówił bezpośrednich rozmów z Waszyngtonem, decydując się na kontakty za pośrednictwem mediatorów z Kataru i Pakistanu.

Według informacji agencji Reuters Iran uzależnia dalszy postęp negocjacji od zachowania kontroli nad Cieśniną Ormuz po zakończeniu konfliktu. To jeden z najważniejszych szlaków transportu ropy naftowej na świecie, dlatego każda niepewność dotycząca jego przyszłości natychmiast wpływa na globalne rynki energii.

Czytaj więcej Paliwa Nie ma już CPN. Rynek paliw znalazł się w nowej rzeczywistości Kierowcy w Polsce obudzili się 1 lipca w nowej rzeczywistości. Przestał obowiązywać rządowy pakiet CPN. VAT na paliwa wrócił z 8 proc. do 23 proc....

Donald Trump zarobił fortunę na kryptowalutach

Coraz większe emocje budzą finansowe powiązania Donalda Trumpa z rynkiem kryptowalut. Z ujawnionych dokumentów amerykańskiego Biura Etyki Rządu wynika, że były prezydent USA osiągnął w 2025 r. blisko 1,5 mld dol. przychodów związanych z aktywami cyfrowymi. Największym źródłem dochodów okazała się sprzedaż własnych memecoinów, która przyniosła około 635 mln dol.. Reuters szacuje, że po uwzględnieniu spółek powiązanych z Trumpem całkowite przychody z działalności kryptowalutowej mogły przekroczyć nawet 2 mld dol..

Analitycy wskazują kierunek inwestycji na lipiec

Po burzliwym czerwcu eksperci rynkowi przygotowali nowe propozycje dla inwestorów. Jak opisuje Przemysław Tychmanowicz w „Parkiecie”, analitycy pozostają umiarkowanymi optymistami wobec rynku akcji, szczególnie w Stanach Zjednoczonych.

Daniel Kostecki z CMC Markets uważa, że metale szlachetne mogą rozpocząć kolejną falę wzrostów wraz ze stabilizacją rentowności amerykańskich obligacji. Z kolei Rafał Sadoch z BM mBanku zwraca uwagę, że zakończona korekta oraz rozpoczynający się sezon publikacji wyników finansowych mogą stworzyć warunki do ustanowienia nowych rekordów na Wall Street.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 6:30, Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.