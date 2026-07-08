Ghalibaf we wpisie na X zarzuca USA liczne naruszenia wstępnego porozumienia kończącego wojnę USA i Izraela z Iranem. Porozumienie to zostało podpisane 17 czerwca przez Donalda Trumpa w Wersalu.

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Wśród naruszeń Ghalibaf wymienia „naruszenia ustaleń dotyczących cieśniny” Ormuz, groźby kolejnych ataków na Iran, przywrócenie sankcji na obrót irańską ropą, ataki na cele w południowym Iranie oraz „kontynuację syjonistycznej agresji w Libanie”.

Odwet Iranu po ataku USA. W Kuwejcie i Bahrajnie rozległy się syreny alarmowe

Tymczasem agencja informacyjna z Kuwejtu (KUNA) podaje, że w kraju rozległy się syreny alarmowe, a kuwejcka armia poinformowała, że odpiera atak „wrogich” dronów i pocisków rakietowych.

Również MSZ Bahrajnu poinformowało, że w kraju rozległy się syreny alarmowe i wezwało mieszkańców kraju do zachowania spokoju oraz udania się do najbliższego bezpiecznego miejsca. w Bahrajnie znajduje się sztab amerykańskiej Piątej Floty.

Irańskie media podają, że Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej strącił amerykańskiego drona MQ9 Reaper nad południowym Iranem.

Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej poinformował rano, że jego siły powietrzne i morskie przeprowadziły ataki powietrzne na 85 kluczowych obiektów wojskowych armii USA w regionie. Wśród celów ataków miała być baza Piątego Okręgu Marynarki Wojennej Bahrajnu oraz baza lotnicza Ali Al Salem w Kuwejcie, z której korzysta lotnictwo USA.

USA zaatakowały cele w Iranie w odwecie za irańskie ataki na statki w cieśninie Ormuz

Po tym jak w nocy z 7 na 8 lipca USA przeprowadziły uderzenia na cele w południowym Iranie, w odpowiedzi na irańskie ataki na trzy statki handlowe przepływające przez cieśninę Ormuz, dowództwo irańskiej armii zapowiedziało „miażdżącą odpowiedź” wobec „jawnego aktu agresji”.

Ataki, które USA przeprowadziły na Iran miały być czterokrotnie lub pięciokrotnie silniejsze, od wcześniejszych ataków, do których doszło po zawarciu wstępnego porozumienia kończącego wojnę USA z Iranem (Donald Trump podpisał je w Wersalu 17 czerwca). Dowództwo Centralne USA (CENTCOM) informuje, że zaatakowanych miało zostać ok. 80 celów w Iranie – w tym systemy obrony powietrznej, sieci dowodzenia i kontroli, przybrzeżne stacje radarowe, a także ponad 60 małych łodzi należących do Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej.

Cieśnina Ormuz Foto: PAP

Atak Stanów Zjednoczonych na Iran jest konsekwencją wcześniejszych ataków Iranu na trzy statki, które próbowały pokonać cieśninę Ormuz poruszając się poza szlakiem wyznaczonym przez władze w Teheranie. W związku z atakami Departament Finansów USA przywrócił też sankcje na sprzedaż irańskiej ropy.

Na mocy porozumienia z 17 czerwca Iran miał przywrócić normalny, wolny od opłat ruch w cieśninie Ormuz na czas negocjacji między Waszyngtonem a Teheranem dotyczących ostatecznego porozumienia między tymi państwami (wstępne porozumienie mówi o 60-dniowym okresie). Iran zastrzega jednak sobie prawo do administrowania ruchem, a specjalnie powołana instytucja zarządzająca ruchem statków w cieśninie kluczowej dla eksportu ropy wyznacza statkom trasę, którą mogą one bezpiecznie przepływać przez jej wody.

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