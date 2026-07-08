Rola dyrektora finansowego zmienia się szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Dziś CFO nie tylko odpowiada za wyniki finansowe, ale współtworzy strategię, zarządza ryzykiem i prowadzi firmy przez okres niepewności. To właśnie takich liderów ponownie wyróżni kapituła konkursu CFO Excellence Awards.

Permanentna zmiana

Jeszcze kilkanaście lat temu dyrektor finansowy był przede wszystkim strażnikiem budżetu i dyscypliny kosztowej. Dziś trudno wyobrazić sobie zarząd dużej organizacji bez CFO uczestniczącego w najważniejszych decyzjach strategicznych. Zmieniło się otoczenie gospodarcze, tempo prowadzenia biznesu i skala wyzwań, z którymi mierzą się przedsiębiorstwa. Zmieniła się również sama funkcja finansów.

Wysoka zmienność rynków, napięcia geopolityczne, rozwój sztucznej inteligencji, transformacja cyfrowa, nowe obowiązki regulacyjne czy konieczność realizacji ambitnych planów inwestycyjnych sprawiają, że finanse coraz częściej stają się centrum zarządzania przedsiębiorstwem. Od jakości analiz i decyzji podejmowanych przez dyrektorów finansowych zależy dziś nie tylko bezpieczeństwo organizacji, ale również jej zdolność do rozwoju i budowania przewagi konkurencyjnej.

To właśnie ta zmiana stała się punktem wyjścia dla pierwszej edycji konkursu CFO Excellence Awards organizowanego przez „Rzeczpospolitą”. Celem projektu było pokazanie, jak ewoluuje rola dyrektora finansowego oraz wyróżnienie osób, które potrafią skutecznie łączyć kompetencje finansowe z odpowiedzialnością za rozwój całej organizacji.

Pierwsza edycja spotkała się z dużym zainteresowaniem rynku. Do konkursu zgłoszono ponad 70 kandydatur reprezentujących przedsiębiorstwa z różnych sektorów gospodarki. Kapituła, złożona z przedstawicieli biznesu, środowiska akademickiego i ekspertów rynku finansowego, oceniała nie tylko osiągane wyniki, ale także sposób zarządzania, skuteczność prowadzonych transformacji, jakość przywództwa oraz długofalowy wpływ podejmowanych decyzji na rozwój firm.

Laureaci reprezentowali różne branże i modele biznesowe, jednak ich doświadczenia pokazały, że współczesny CFO coraz rzadziej ogranicza się do zarządzania finansami w tradycyjnym rozumieniu. Coraz częściej odpowiada za wdrażanie nowych technologii, wspiera procesy przejęć i inwestycji, zarządza ryzykiem, rozwija analitykę danych oraz buduje kulturę organizacyjną opartą na odpowiedzialności i efektywności.

Budujemy społeczność CFO

Pierwsza edycja konkursu stała się również okazją do szerszej dyskusji o przyszłości zawodu. Uczestnicy debat i członkowie kapituły zwracali uwagę, że najbliższe lata przyniosą kolejne wyzwania. Automatyzacja procesów finansowych, rozwój narzędzi opartych na sztucznej inteligencji, rosnące znaczenie danych oraz nowe wymagania dotyczące raportowania sprawią, że kompetencje dyrektorów finansowych będą miały jeszcze większe znaczenie dla funkcjonowania przedsiębiorstw.

Coraz częściej mówi się, że CFO staje się integratorem różnych obszarów organizacji. Łączy świat finansów z technologią, strategią, operacjami i zarządzaniem ryzykiem. Musi rozumieć nie tylko liczby, ale także procesy biznesowe, zachowania klientów, kierunki rozwoju rynku oraz wpływ globalnych wydarzeń na działalność przedsiębiorstwa. To właśnie taka szeroka perspektywa odróżnia dziś najlepszych liderów finansów.

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Dlatego CFO Excellence Awards od początku pomyślano jako projekt wykraczający poza klasyczny konkurs. Jego celem jest budowanie środowiska wymiany doświadczeń, promowanie najwyższych standardów zarządzania oraz pokazywanie dobrych praktyk, które mogą inspirować całe środowisko biznesowe.

Druga edycja CFO Excellence Awards

Przed nami druga edycja konkursu. Będzie ona kolejną okazją do wyróżnienia dyrektorów finansowych, którzy potrafią skutecznie prowadzić organizacje w wymagającym otoczeniu gospodarczym, a jednocześnie odważnie przygotowują swoje firmy na wyzwania przyszłości. Kapituła ponownie będzie poszukiwać liderów, którzy łączą kompetencje finansowe z umiejętnością budowania wartości, zarządzania zmianą i długofalowego myślenia o rozwoju przedsiębiorstwa.

Bo właśnie taka staje się dziś rola CFO. To już nie tylko osoba odpowiedzialna za finanse firmy, ale jeden z kluczowych współautorów jej strategii. W świecie, w którym przewagę konkurencyjną buduje się dzięki trafnym decyzjom podejmowanym w warunkach niepewności, znaczenie dyrektorów finansowych będzie nadal rosło. Kolejna edycja CFO Excellence Awards będzie okazją, by ponownie pokazać tych, którzy najlepiej odpowiadają na te wyzwania.