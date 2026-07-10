57 min. 42 sek.
Rydlewski zwraca uwagę, że samo pojęcie „kultury antynatalnej" jest dla antropologa kłopotliwe – kultura z definicji zakłada przekaz, a tu mielibyśmy wspólnotę rezygnującą z kontynuacji. Żadna wcześniejsza kultura, zauważa, nie odmawiała sobie potomstwa; dzieci były czymś oczywistym, poza refleksją. Za tą zmianą kryje się, jego zdaniem, założenie, że „dziś jest gorzej, niż było" – choć obiektywnie Europa żyje w czasach najlepszych od dekad. W deklaracji, że lepiej dzieci nie sprowadzać na świat, dostrzega możliwą formę ukrytego narcyzmu: gest pokazania własnej moralności „na najwyższych piętrach".
Czytaj więcej
Na mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku gra kilku piłkarzy, których historia zaczęła się w obozach dla uchodźców. W tamtych miejscach futbol jest uci...
Chibner proponuje prostsze wyjaśnienie – niechęć do ponoszenia kosztów rodzicielstwa. Rydlewski osadza to w szerszej diagnozie: kultura ponowoczesna, definiowana przez hiperindywidualizm przeradzający się w narcyzm, traktuje drugiego człowieka jako zagrożenie – kogoś, kto „zabierze" czas, emocje, pieniądze. Myślimy w ramach relacji towarowej, a do tego dochodzi jeszcze potrzeba kontroli – zaprojektowania dziecka czy partnera tak, aby spełniał wszystkie nasze oczekiwania. Kiedy to się nie udaje – jesteśmy rozczarowani.
Czytaj więcej
Większość polskich polityków nigdy nie poczuła prawdziwej ekscytacji, którą daje radość ze zmieniania świata na lepsze. Mając wszelkie narzędzia w...
Za rozpadem sąsiedzkich i wielopokoleniowych wspólnot, które kiedyś dzieliły z rodzicami ciężar opieki nad dziećmi, idzie – zdaniem Rydlewskiego – rosnąca „dzieciofobia". Krzyk bawiących się dzieci, dawniej naturalny element osiedla, dziś bywa odbierany jako naruszenie komfortu i prywatności. Państwo zaś, jego zdaniem, traktuje dzieci jak zasób – „róbcie dzieci, bo emerytury, bo armia, bo migracja" – nie pytając o miłość rodziców. A dziecko poczęte „dla obronności" może okazać się dzieckiem niekochanym.
Czytaj więcej
Obok manosfery wyrasta „różowy radykalizm” – skrajne środowiska kobiece. Mniej groźne od manosfery, za to bardziej masowe. Czas przeciwstawić się n...
Pod tymi wszystkimi czynnikami Rydlewski przeczuwa istnienie głębszego fundamentu problemu. Dziecko, mówi, bierze się z miłości – a być może to z miłością mamy dziś problem. Przywołuje Houellebecqa i świat „po końcu miłości": trudniej nam kochać drugiego człowieka niż siebie. Zamiast budować „społeczeństwo nienawiści", proponuje namysł nad kulturą miłości, bez której „nic się nie uda". Puentę stawia Chibner: rzeczywistość bywa szczęśliwsza niż internetowe kłótnie – wystarczy dostrzec wokół te rodziny, które istnieją i cieszą się zwykłym rodzinnym życiem.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas