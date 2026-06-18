Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował, że wstępne wyniki audytu przeprowadzanego w Szpitalu Południowym wskazują na nieprawidłowości wymagające wyciągnięcia konsekwencji personalnych.

Reklama Reklama

„Kilka dni temu zarządziłem audyt w Szpitalu Południowym. Dotychczasowe ustalenia wskazują na nieprawidłowości, które muszą skutkować odpowiedzialnością personalną” – napisał prezydent stolicy. Jak przekazał, umowy z lekarzem Dawidem Kacprzykiem zostały już wypowiedziane. Szpital przygotowuje również zawiadomienie do prokuratury dotyczące podejrzenia oszustwa.

„Umowy z lekarzem Dawidem Kacprzykiem zostały już wypowiedziane. Szpital zwróci się też do prokuratury z zawiadomieniem o podejrzeniu oszustwa” – poinformował Trzaskowski. Prezydent Warszawy wystąpił także o zmiany w zarządzie spółki zarządzającej placówką.

Doniesienia o uprzywilejowanym traktowaniu polityków KO w Szpitalu Południowym.

Według ustaleń portalu Zero.pl oddział ratunkowy Szpitala Południowego miał w przyspieszonym trybie przyjmować polityków Koalicji Obywatelskiej. Działacze partii mieli być przyjmowani poza kolejnością, a niezbędne badania wykonywano niemal natychmiast po rejestracji. Zarzuty dotyczą funkcjonowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, którego koordynatorem był Dawid Kacprzyk.

Wcześniej media informowały również o wysokich zarobkach lekarza. Według publikacji prasowych Kacprzyk, będący w trakcie specjalizacji, miał w 2025 roku zarobić około 1,6 mln zł. W poniedziałek przestał być członkiem Koalicji Obywatelskiej.

NFZ ma sprawdzić przyjęcia na SOR

Trzaskowski podkreślił, że miejscy urzędnicy oraz audytorzy nie mają dostępu do dokumentacji medycznej pacjentów. Z tego powodu szczegółowa weryfikacja doniesień dotyczących przyjęć na SOR prowadzona jest we współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

„Miejscy urzędnicy i audytorzy nie mają prawa wglądu w dokumentację medyczną, dlatego celem szczegółowego zbadania doniesień o nieprawidłowościach w przyjęciach na SOR Szpital rozpoczął ścisłą współpracę z uprawnioną do tego instytucją, czyli NFZ” – zaznaczył prezydent Warszawy. Równolegle trwa kontrola prowadzona przez stołeczny ratusz oraz Narodowy Fundusz Zdrowia. Trzaskowski zapowiedział także audyty we wszystkich miejskich szpitalnych oddziałach ratunkowych.

Prokuratura i NIK włączają się do sprawy

W środę Prokuratura Okręgowa w Warszawie poinformowała o podjęciu z urzędu czynności sprawdzających. Postępowanie dotyczy możliwego narażenia ludzi na niebezpieczeństwo oraz poświadczenia nieprawdy.

Do sprawy odniósł się również premier Donald Tusk. Szef rządu zwrócił się do Najwyższej Izby Kontroli o przeprowadzenie kompleksowej kontroli wydatkowania publicznych środków w ochronie zdrowia. – Chcę mieć dokładny raport kontrolny i wnioski wobec tych miejsc, w których dochodziło do nadużyć – mówił premier. Podkreślił jednocześnie, że oczekuje od władz Warszawy szczegółowych wyjaśnień dotyczących sytuacji w Szpitalu Południowym. – Tam nie może pozostać żadna dwuznaczność – zaznaczył.

Czytaj więcej Polityka Zarobki lekarzy. Lewica przedstawiła pomysł zmian Tuż przed posiedzeniem Sejmu, podczas środowej konferencji prasowej, lider Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty zapowiedział dyskusję nad nowym ładem...

Naczelna Izba Lekarska bada sprawę lekarza

Niezależnie od działań samorządu i organów ścigania, sprawą Dawida Kacprzyka zajmuje się również samorząd lekarski. Naczelna Izba Lekarska skierowała do rzecznika odpowiedzialności zawodowej zawiadomienie dotyczące podejrzenia opuszczenia dyżuru medycznego. Według medialnych doniesień harmonogram pracy lekarza miał pokrywać się z jego aktywnością publiczną, m.in. występami w TVP.

W tle sprawy znajdują się także planowane przez rząd zmiany dotyczące monitorowania wynagrodzeń medyków. We wtorek Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, który ma umożliwić zbieranie danych o zarobkach pracowników ochrony zdrowia z wykorzystaniem numeru PESEL lub numeru prawa wykonywania zawodu.