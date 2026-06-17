W październiku 2025 r. premier Donald Tusk tłumaczył, że opóźnienia to skutek trudnej koalicji.
Chociaż hasło na stronie KO dotyczy „100 konkretów na 100 dni”, to po wyborach 15 października 2023 r. politycy KO szybko zaczęli mówić o opóźnieniach. Premier Donald Tusk w marcu 2024 r. zaczął przyznawać, że realizacja tych postulatów trochę potrwa. – 100 dni, myślałem, to przecież kawał czasu, niemal epoka. I rzeczywiście zobaczcie, ile się wydarzyło, ile spraw załatwiliśmy. Chociaż chciałem oczywiście szybciej i więcej – mówił.
W październiku 2025 r. premier z kolei tłumaczył, że opóźnienia to skutek trudnej koalicji. – Nie daliście mi zwycięstwa, dostaliśmy niecałe 31 proc. głosów, koalicjanci okazują się koalicjantami wymagającymi. W tym jest pewien skrót myślowy, ale on jest szczery. Dostałem 1/3, 1/3 zrealizowałem – mówił Tusk.
Politycy KO zrzucali też odpowiedzialność za brak realizacji obietnic i obwiniali też prezydentów – najpierw Andrzeja Dudę, potem Karola Nawrockiego. Z kolei politycy innych koalicyjnych partii zwykle od 100 konkretów odcinali się, mówiąc że to zobowiązania Koalicji Obywatelskiej.
Od miesięcy jednym z głównych tematów, którymi żyje Polska, jest zdrowie Ale obecna afera związana jest z zarobkami i sposobem pracy radnego Dawida Kacprzyka to jedna strona medalu. Druga – to spojrzenie na to, co KO obiecywała w ochronie zdrowia i co udało się jej zrealizować. Bilans dla partii rządzącej nie jest najlepszy.
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Koalicja Obywatelska na swojej stronie przedstawia pięć postulatów dotyczących zdrowia. Wszystkie oznaczono jako „w trakcie realizacji”. To, po pierwsze, czytelny system e-rezerwacji wizyt. Jak wygląda realizacja? Ustawę o systemie e-rezerwacji podpisał już prezydent Nawrocki i weszła w życie z początkiem roku. System ma zacząć działać od 1 lipca, ale będzie obejmować tylko trzy świadczenia: kardiologia mammografia i cytologia. 1 sierpnia będzie można zapisać się na kolejne świadczenia, w tym np. do endokrynologa czy do lekarza chorób płuc. Kolejne świadczenia mają się pojawiać w systemie później, a całość ma działać od 2029 r.
KO zapowiadała też wprowadzenie „bonu na profilaktykę i leczenie stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do wykorzystania w każdym gabinecie stomatologicznym. Przywrócimy opiekę dentystyczną w szkołach podstawowych”. W marcu 2026 r. Ministerstwo Zdrowia informowało, że nadal prowadzi prace analityczne nad bonem. Z kolei gabinety dentystyczne w podstawówkach zaczynają się pojawiać.
Trzeci konkret ze sfery zdrowia to obietnica „Zniesiemy limity NFZ w lecznictwie szpitalnym, dzięki czemu znacząco skróci się czas oczekiwania na konsultacje i zabiegi”. Stało się zupełnie inaczej. Jak już pisaliśmy w „Rzeczpospolitej” , wiosną 2026 r. okazało się, że limity wróciły – NFZ zaczął płacić lecznicom mniej za pacjentów przyjętych „ponad umowę” w diagnostyce np. rezonansie, tomografii – na poziomie 50-60 proc., co sprawia, że wydłuży się czas oczekiwania na badanie, a sam temat wywołał potężne polityczne kontrowersje na Miodowej i w KPRM. Tak samo jak w samej koalicji – głównie ze strony Lewicy. Obietnica dotyczyła szpitali, a cięcia dotyczą przychodni specjalistycznych i badań, ale wizerunkowo niewiele to zmienia.
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Czwarty konkret to: „Na obszarach pozbawionych odpowiedniej diagnostyki stworzymy Powiatowe Centra Zdrowia zapewniające powszechny i równy dostęp do diagnostyki, leczenia ambulatoryjnego i świadczeń specjalistycznych”. Do końca czerwca 2026 r. – jak podawało MZ – ma powstać rozporządzenie, które ustanowi Powiatowe Centra Zdrowia w ośmiu powiatach – w tym na Dolnym Śląsku i na Pomorzu Zachodnim. Mają one realizować proste zabiegi.
Wreszcie piąty konkret to „Dzięki odblokowanym środkom unijnym zwiększymy dostępność lekarzy geriatrów oraz opieki długoterminowej”. Faktycznie – z KPO poszły w stronę geriatrii inwestycje w sprzęt i infrastrukturę opieki geriatrycznej. To 1,295 mld zł z KPO. Problemem nadal pozostaje kształcenie lekarzy-geriatrów. – Geriatrzy się nie kształcą, bo nie ma ich gdzie w systemie umieścić. Nie ma oddziałów geriatrycznych, trudno też wyznaczyć im w systemie zawodową ścieżkę. Tymczasem każdy młody lekarz, który wybiera specjalizację, chciałby się gdzieś w tym systemie umiejscowić – mówiła w 2025 r. ówczesna wiceminister zdrowia, Urszula Demkow.
Obecnie najważniejszym sukcesem dotyczącym ochrony zdrowia jest in vitro. To flagowa zrealizowana obietnica, ale wśród 100 konkretów wymieniona w sekcji „Rodzina”, a nie „Zdrowie”. „Na stałe wprowadzimy finansowanie in vitro z budżetu państwa” – to się rzeczywiście wydarzyło. Program działa od 1 czerwca 2024 r. do 1 czerwca 2026 r. w jego ramach urodziło się 15 tys. dzieci.
Obecnie do 100 konkretów Koalicja Obywatelska nie wraca już za często. W kampanii wyborczej na pewno wróci jednak to rozliczenie – z rąk obecnej opozycji. Zwłaszcza, gdy dzięki radnemu Kacprzykowi zdrowie jest dziś w centrum uwagi, również po konferencji prasowej premiera Donalda Tuska w tej sprawie. Premier zwrócił się do NIK z prośbą o całościowe kontrole w sprawie wykorzystania publicznych pieniędzy w systemie ochrony zdrowia. Tusk mówił też, że system wynagrodzeń lekarzy jest „do radykalnej zmiany” – jeśli chodzi o system wynagrodzeń. Tusk nazwał go „naprawdę zwyrodniałym” i zapowiedział naprawę. Nie wiadomo jednak, czy miał na myśli niezrealizowane obietnice wyborcze.
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