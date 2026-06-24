Obecnie nie obowiązują limity temperatur, które zobowiązują do wstrzymania pracy. Pracodawcy mają obowiązek zapewnienia pracownikom napojów, gdy temperatura w pomieszczeniach przekracza 28 stopni Celsjusza lub 25 stopni w przypadku pracy na zewnątrz.

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Nadchodzą zmiany w przepisach BHP. Limit temperatury w biurze wyniesie 35 stopni

Planowane zmiany w przepisach BHP mają zapewnić pracownikom większe bezpieczeństwo pracy w czasie coraz częściej pojawiających się upałów. Zgodnie z propozycją, która ma zacząć obowiązywać już od przyszłego lata, zostaną wprowadzone limity temperatur w miejscu pracy. Wyniosą one:

35 stopni Celsjusza w pomieszczeniach

oraz 32 stopnie dla prac ciężkich wykonywanych na otwartej przestrzeni

Gdy temperatura przekroczy powyższe limity, pracodawca będzie zobowiązany czasowo wstrzymać pracę. Pracownicy zachowają przy tym prawo do pełnego wynagrodzenia.

– W praktyce oznacza to, że każda fala upałów może przełożyć się nie tylko na spadek komfortu, ale także na przestoje i koszty operacyjne – podkreśla Piotr Placek, Health, Safety and Environment Project & Data Manager Continental Europe w Sodexo, cytowany przez portal dlahandlu.pl.

To nie jedyne zmiany. Ograniczeń ma być więcej

Jak dodaje ekspert, po przekroczeniu temperatury 28 stopni Celsjusza w przypadku prac lekkich i biurowych oraz 25 stopni dla prac ciężkich wykonywanych w pomieszczeniach i wszystkich prac na zewnątrz, pracodawca będzie zobowiązany do zapewnienia odpowiednich urządzeń obniżających temperaturę, takich jak klimatyzacja czy wentylacja. Jeżeli względy techniczne na to nie pozwalają, konieczne będzie wdrożenie rozwiązań organizacyjnych dostosowanych do warunków i specyfiki pracy.

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z założeniami ma wejść w życie 1 stycznia 2027 r. Jeśli zostaną przyjęte, firmy będą więc miały kilka miesięcy, by dostosować się do nowych wytycznych.