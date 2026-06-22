– Od dłuższego czasu pracowaliśmy nad szeregiem regulacji, nad szeregiem ustaw, które mają jeden wspólny cel: nowy porządek na rynku pracy. Wprowadzenie jasnych zasad, przejrzystych zarówno dla pracowników, jak i dla pracodawców i postawienie z głowy na nogi polskiego rynku pracy tam, gdzie na głowie stoi. – mówiła minister Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

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Szefowa resortu pracy przedstawiła najważniejsze zmiany przygotowane przez MRPiPS. Już 8 lipca w życie wejdzie reforma Państwowej Inspekcji Pracy, która wyposaży inspektorów w nowe narzędzia do skutecznego przeciwdziałania nieprawidłowemu stosowaniu umów cywilnoprawnych.

– Cel jest jasny – skończenie z patologią śmieciowego zatrudnienia, które uderza zarówno w pracowników, jak i uczciwych pracodawców. Zapewnimy pracownikom prawa do urlopu wypoczynkowego, prawa do ochrony przed zwolnieniem z dnia na dzień, prawa do urlopu macierzyńskiego czy rodzicielskiego. Za pomocą tej ustawy będziemy też chronić pracodawców przed nieuczciwą konkurencją – podkreśliła Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk: Mobbing to przemoc, mobbing to uporczywe nękanie

Podczas konferencji omówiono również ustawę antymobbingową, która w ubiegłym tygodniu została uchwalona przez Sejm. Nowe przepisy wprowadzają prostszą definicję mobbingu, zwiększają wysokość odszkodowań oraz ułatwiają dochodzenie roszczeń przed sądem.

– Mobbing to przemoc, mobbing to uporczywe nękanie. Mobbing kosztuje zdrowie, bezpieczeństwo, poczucie satysfakcji, normalne funkcjonowanie pracownika. Mobbing uderza w firmę, która musi borykać się z częstszymi absencjami chorobowymi, zwolnieniami lekarskimi, a czasami z wycofaniem się zupełnym lub odejściem z pracy wykwalifikowanych, dobrych pracowników, którzy są narażeni na uporczywe nękanie ze strony przełożonego, kolegi, a w niektórych przypadkach także podwładnego. – mówiła minister pracy.

Resort pracy kontynuuje także prace nad ustawą zakazującą bezpłatnych staży. Projekt, który obecnie znajduje się na etapie konsultacji społecznych, zakłada objęcie młodych pracowników gwarancją wynagrodzenia za wykonywaną pracę.

Istotnym elementem nowego porządku na rynku pracy jest również wliczanie okresów przepracowanych na podstawie umów innych niż umowa o pracę do stażu pracy. Ustawa weszła w życie 1 stycznia 2026 roku Tylko w Płocku w ciągu ostatnich sześciu miesięcy blisko 3 tysiące osób złożyło wnioski o wydanie zaświadczeń potwierdzających staż pracy, co dla wielu z nich oznacza dodatkowe uprawnienia pracownicze, w tym wyższy wymiar urlopu i możliwość uzyskania wyższego wynagrodzenia.

– Prawo ma być uczciwe, proste i traktować wszystkich po równo. Ma też być traktowane poważnie i przestrzegane. Tworzymy dobre warunki do dobrej roboty – dla pracowników, dla firm i dla rozwoju naszej gospodarki – zaznaczyła minister.

Na konferencji padła również deklaracja w kwestii wieku emerytalnego.

– To jest moja jasna deklaracja i zobowiązanie do tego, że tak długo, jak długo jestem ministrem pracy, tak długo wiek emerytalny kobiet i mężczyzn podnoszony nie będzie. Jesteśmy otwarci na rozmowę o zrównywaniu tego wieku, ale zrównywaniu w dół. Ludzie po dziesiątkach lat pracy mają prawo do wyboru, czy chcą od tej pracy odpocząć, czy chcą dłużej pozostawać aktywnymi, a jeżeli chcą dłużej pozostawać aktywnymi, wówczas państwo powinno im to umożliwiać i tworzyć dobre dla nich warunki na miejscu i na rynku pracy. – podkreśliła minister Dziemianowicz-Bąk.

W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele związków zawodowych, Izby Gospodarczej Regionu Płockiego oraz lokalnego środowiska gospodarczego.

Rozwiązania, o których w Płocku mówiła minister Agnieszka Dziemianowicz-Bąk są częścią kompleksowej reformy rynku pracy, której celem jest zwiększenie bezpieczeństwa zatrudnienia, poprawa warunków pracy oraz budowanie stabilnych podstaw rozwoju gospodarczego.

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