W lipcu władze spółki Takeaway Express Poland sp. z o.o. (działająca pod marką Pyszne.pl) poinformowały kurierów o planowanych zwolnieniach, w wyniku których 5 tysięcy pracowników, zatrudnionych dotąd na podstawie umów cywilnoprawnych, ma stracić pracę. Związki zawodowe podają, że chodzi o 5 tys. osób, którym ma zostać zaproponowane ponowne zatrudnienie u jednego z pięciu wybranych partnerów flotowych, ale na innych warunkach. O planach tych mówił wcześniej w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” Arkadiusz Krupicz, prezes i twórca Pyszne.pl

Po tych doniesieniach ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zawnioskowała do Głównego Inspektora Pracy o pilną kontrolę podstawy zatrudnienia kurierów i kurierek w Pyszne.pl.

„W mojej ocenie szczególnie pilna jest weryfikacja podstawy zatrudnienia kurierów i kurierek w Pyszne.pl” – pisała Dziemianowicz-Bąk we wniosku do GIP. Jak dodała, gdyby okazało się, że kurierzy powinni być zatrudnieni w oparciu o umowy o pracę, to zastosowanie znajdzie ustawa o tzw. zwolnieniach grupowych – nakłada ona na pracodawcę obowiązek konsultacji zwolnień ze związkiem zawodowym czy wypłaty odpraw dla zwalnianych pracowników.

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Pyszne.pl zarzuca PIP nieprawidłowości i apeluje o dialog branżowy

W piątek Pyszne.pl wystosowało list otwarty do ministry pracy Agnieszki Dziemianowicz-Bąk oraz do przewodniczącego Rady Ochrony Pracy posła Krzysztofa Gadowskiego. Stwierdza w nim, że kontrole prowadzone wobec spółki przez Państwową Inspekcję Pracy „odbywają się z naruszeniem prawa i pod presją polityczną, a Pyszne.pl jest wykorzystywane jako pretekst do wykazania skuteczności nowych reform – bez uzasadnienia prawnego i faktycznego”. Ma o tym świadczyć m.in., że działania organów kontrolnych i ich rezultaty są ogłaszane w mediach, zanim jeszcze czynności kontrolne się rozpoczną. Co więcej – jak pisze spółka – kontrole są zamykane i natychmiast wszczynane ponownie w tym samym zakresie, mimo że – w ocenie spółki – poprzednie nie wykazały żadnych nieprawidłowości.

Pyszne.pl zaapelowało też o dialog branżowy. Jak podkreślono w liście, „dyskusja o warunkach realizacji zleceń przez kurierów oraz o kształcie wdrożenia dyrektywy o pracy platformowej powinna być prowadzona z udziałem wszystkich uczestników rynku – kurierów, związków zawodowych, platform, partnerów flotowych i sektora gastronomicznego”. 

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