Moja znajoma jest wielką fanką serialu „Heated Rivalry” („Gorąca rywalizacja”) opowiadającego o miłosnych perypetiach dwóch hokeistów. Wiedziałam, że ma poglądy bardziej konserwatywne niż progresywne, więc zapytałam ją, czy po kontakcie z tym uniwersum (obejmującym również liczne książki i komiksy) stała się bardziej otwarta na prawa osób homoseksualnych. Spojrzała na mnie jak na głupią i rzekła: „Nie, niby czemu?”.