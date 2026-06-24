Warszawska Prokuratura Okręgowa wszczęła dwa śledztwa dotyczące możliwych nadużyć w Szpitalu Południowym. Z każdym dniem pojawiają się nowe informacje dotyczące funkcjonowania placówki, m.in. rekordowe zarobki (jeden z lekarzy miał w ciągu roku zarobić około 1,6 mln zł), czy funkcjonowania w lecznicy systemu przywilejów dla działaczy politycznych i członków ich rodzin.

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W cieniu tej afery, już 1 lipca wejdą w życie podwyżki najniższych wynagrodzeń w publicznej ochronie zdrowia. Waloryzacja wynika z corocznego, gwarantowanego ustawą, mechanizmu, który uwzględnia przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej za poprzedni rok. Rzeczywiste zarobki medyków często są jednak znacznie wyższe od ustawowego minimum.

Podwyżki obejmą między innymi lekarzy, pielęgniarki, położne, diagnostów, fizjoterapeutów, opiekunów medycznych, salowe i farmaceutów zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Po zmianach najwyższa płaca minimalna w ochronie zdrowia wyniesie 12 910,16 zł brutto, najniższa - 5 787,31 zł brutto.

Nowe stawki obejmą także pielęgniarki, ratowników medycznych, farmaceutów, fizjoterapeutów oraz pracowników niemedycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Płaca minimalna w ochronie zdrowia 2026. Tyle zarobią lekarze i inni medycy

Od 1 lipca 2026 r. minimalne wynagrodzenia w ochronie zdrowia dla pozostałych grup wyniosą:

lekarze ze specjalizacją - 12 910,16 zł (wzrost o 1046,67 zł),

magistrzy farmacji, fizjoterapii, diagnostyki laboratoryjnej, psychologii klinicznej oraz pielęgniarki ze specjalizacją - 11 485,59 zł (wzrost o 931,17 zł),

lekarze bez specjalizacji - 10 595,24 zł (wzrost o 858,99 zł), lekarze stażyści - 8 458,38 zł (wzrost o 685,75 zł),

farmaceuci, fizjoterapeuci, pielęgniarki i położne z tytułem magistra bez specjalizacji lub z licencjatem i specjalizacją otrzymają minimum 9 081,63 zł (wzrost o 736,28 zł).

pielęgniarki, położne, ratownicy medyczni i fizjoterapeuci z wykształceniem średnim lub licencjackim bez specjalizacji zarobią co najmniej 8 369,35 zł (wzrost o 678,53 zł),

opiekunowie medyczni i inny personel medyczny ze średnim wykształceniem - 7 657,06 zł (wzrost o 620,78 zł).

Jak przypomina portal rynekzdrowia.pl także od lipca 2026 roku wzrosną minimalne pensje pracowników działalności podstawowej niewykonujących zawodu medycznego. Ich nowe stawki brutto wyniosą: