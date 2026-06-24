Protekcjonizm, zróżnicowane wymogi lokalnej produkcji, obce regulacje i hermetyczność sieci dostawców to tylko niektóre z barier internacjonalizacji wskazywanych przez przedsiębiorców w badaniu PFR TFI, KUKE i PwC „Globalne horyzonty polskich inwestycji”. Najwięksi globalni gracze wiedzą o tym od dawna, dlatego korzystają z systemowego wsparcia swoich państw i instytucji rozwoju. Stany Zjednoczone wspierają firmy przez Departament Handlu i sieć U.S. Commercial Service, łącząc misje gospodarcze, dobór partnerów i wsparcie w kontaktach z administracją. Francja zbudowała Team France Export – system, w którym Business France, regiony, izby handlowe i Bpifrance prowadzą przedsiębiorstwa przez kolejne etapy ekspansji. Niemcy korzystają z rozbudowanej sieci zagranicznych izb handlowych AHK, obecnej w ponad 90 krajach, zapewniającej firmom wiedzę rynkową, kontakty i wsparcie operacyjne.

Team Poland to właśnie takie podejście systemowe, w którym instytucje rozwoju działają wspólnie, w sposób zorientowany na potrzeby biznesu i generują do tego efekt synergii. Zamiast rozproszonego wsparcia powstaje spójny mechanizm obejmujący finansowanie, gwarancje, ubezpieczenia, doradztwo, wiedzę rynkową oraz instrumenty dyplomacji gospodarczej. Dzięki temu polskie firmy zyskują dostęp do rozwiązań, które od lat stanowią standard w wielu krajach zachodnich – i które realnie zwiększają ich zdolność do konkurowania i budowania trwałej obecności za granicą. Nie tylko w Ukrainie, lecz także w Europie Zachodniej, Stanach Zjednoczonych oraz na rynkach infrastrukturalnych, technologicznych i przemysłowych.

Dzięki temu zintegrowanemu podejściu firma nie musi osobno szukać kapitału, gwarancji, ubezpieczenia, doradztwa i kontaktów. Ma dostęp do pełnego pakietu w „jednym okienku”, z regularnie rozbudowywaną ofertą dostępną pod adresem www.teampoland.eu

To ważna zmiana myślenia. Przez lata polskie firmy słyszały, że mają być bardziej odważne, bardziej globalne i bardziej innowacyjne. To prawda, ale niepełna. Na dojrzałych rynkach sama odwaga nie wystarcza. Trzeba mieć lokalną obecność, finansowanie, odporność na ryzyko, zdolność do przejęć i instytucje, które pomagają konkurować z firmami wspieranymi przez równie silne państwowe ekosystemy.

Choć Team Poland powołano do życia zaledwie w zeszłym roku, ta inicjatywa już przyniosła wymierne efekty. Oto kilka przykładów: Success stories polskich spółek: PESA, VIGO, Mewo, Euvic idą w świat.

PESA Bydgoszcz przejmuje producenta taboru tramwajowego w Niemczech. Bydgoski producent taboru szynowego ma dziś portfel zamówień przekraczający 15 mld zł i ambicję, by mocniej wejść na najbardziej wymagające rynki europejskie. Na początku 2026 r. PESA ogłosiła umowę dotyczącą objęcia 100 proc. udziałów w niemieckiej spółce HeiterBlick GmbH z Lipska. To ruch, który daje dostęp do lokalnego rynku, kompetencji projektowych i produkcyjnych oraz relacji z klientami. Transakcję wspiera pakiet finansowania zabezpieczony przez polskie instytucje rozwoju. W grudniu 2025 r. ogłoszono pakiet o wartości do 6,8 mld zł, obejmujący m.in. dług zorganizowany przez BGK, gwarancje KUKE oraz instrumenty finansowe polskich instytucji rozwoju.

VIGO Photonics przejmuje aktywa technologicznego konkurenta z USA. Spółka z Ożarowa Mazowieckiego, której detektory podczerwieni znajdują zastosowanie w sektorze kosmicznym, przemysłowym i obronnym. Spółka przejęła amerykańską InfraRed Associates, zyskując zakład produkcyjny i silniejsze oparcie w USA. W finansowaniu transakcji uczestniczył Fundusz Ekspansji Zagranicznej, a w projekt zaangażowane są również PKO Bank Polski i KUKE. PARP wspierała z kolei rozwój projektów technologicznych VIGO w ramach programu „Ścieżka SMART”. To dobry przykład działania całego systemu: kapitał, finansowanie bankowe, zabezpieczenie ryzyka i wsparcie innowacji tworzą spójną ścieżkę.

W sektorze nowoczesnych usług przemysłowych rośnie Mewo — największa polska prywatna firma badająca dno morskie na potrzeby morskiej energetyki wiatrowej i infrastruktury krytycznej. To działalność o strategicznym znaczeniu: łączy energetykę, dane, bezpieczeństwo i infrastrukturę. Aby rozwinąć flotę i wejść mocniej na rynki Morza Północnego czy Śródziemnego, spółka pozyskała finansowanie publiczne i rozwojowe. Fundusz Vinci z Grupy BGK zainwestował w Mewo 62,5 mln zł, a wcześniej PARP przyznała spółce 4,9 mln zł dofinansowania w ramach „Ścieżki SMART”.

Team Poland potrafi też działać tam, gdzie warunki są ekstremalnie trudne. W ubiegłym roku polska Grupa Euvic, mimo wojny, przejęła pakiety udziałów pięciu ukraińskich spółek IT zlokalizowanych we Lwowie, Kijowie, Charkowie i Winnicy. Stało się to dzięki finansowaniu dłużnemu z Funduszu Ekspansji Zagranicznej PFR TFI oraz zabezpieczeniu ryzyk przez KUKE. Efektem ma być ukraińskie centrum kompetencyjne obsługujące klientów międzynarodowych.

To przykład szczególnie ważny w kontekście dzisiejszej konferencji URC w Gdańsku. Pokazuje, że obecność polskiego biznesu w Ukrainie może być budowana już teraz – ostrożnie, z zabezpieczeniem ryzyka, ale bez czekania, aż wszystkie miejsca przy stole zajmą więksi gracze.

Team Poland to także Specjalne Strefy Ekonomiczne znajdujące się w sąsiedztwie Ukrainy takie jak Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK WISŁOSAN, Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK MIELEC, którymi zarządza ARP. Stają się one doskonałą platformą współpracy z ukraińskimi firmami, oferując ulgi podatkowe, przygotowanie terenów inwestycyjnych, finansowanie (pożyczki, leasing, inwestycje kapitałowe), obsługę procesu inwestycyjnego oraz rozwój infrastruktury. Ze względu na bliskość Ukrainy SSE mogą też być bezpiecznym zapleczem dla przedsiębiorców biorących udział w jej odbudowie.

Sześć instytucji, jedna oferta

Team Poland łączy sześć instytucji, z których każda wnosi inny element układanki.

PFR oraz zarządzany przez PFR TFI Fundusz Ekspansji Zagranicznej dostarczają kapitał i instrumenty inwestycyjne, które pozwalają polskim firmom finansować przejęcia, projekty rozwojowe i wejście na nowe rynki.

BGK, jako państwowy bank rozwoju, zapewnia finansowanie dłużne, linie kredytowe i długoterminowe wsparcie dla dużych projektów inwestycyjnych.

KUKE zabezpiecza transakcje eksportowe, inwestycje oraz udział polskich firm w projektach, gdzie ryzyko jest zbyt wysokie dla tradycyjnego rynku komercyjnego. To szczególnie ważne tam, gdzie ekspansja oznacza wejście na rynki niestabilne ze względów politycznych, regulacyjnych lub z powodu ryzyka wojny.

PAiH dostarcza wiedzę rynkową, pomaga znaleźć lokalnych partnerów, rozpoznać bariery i przygotować firmę do wejścia na dany rynek.

PARP wspiera innowacyjność, nowe technologie i rozwój przedsiębiorczości, realizując działania z uwzględnieniem potrzeb sektora MŚP. Przez programy grantowe i dofinansowania głównie z Funduszy Europejskich.

ARP wzmacnia przemysłowe zaplecze polskiej gospodarki, pomagając w skalowaniu produkcji i rozwoju potencjału przedsiębiorstw.

OPINIA:

Joanna Makowiecka-Gatza

Prezes Zarządu Pracodawców RP

Wyjście poza Polskę to ogromna szansa dla polskich firm, ale również duże wyzwanie: wymaga kapitału, wiedzy, kontaktów, zrozumienia lokalnych regulacji i wsparcia instytucjonalnego. Dlatego przedsiębiorcy potrzebują skutecznej dyplomacji gospodarczej oraz współpracy między administracją, biznesem i instytucjami finansowymi. Pracodawcy RP aktywnie uczestniczą w pracach nad nową formułą polskiej dyplomacji ekonomicznej, tak aby była ona jak najbliżej realnych potrzeb przedsiębiorców. Jesteśmy obecni w nowym formacie misji gospodarczych z udziałem ministra Andrzeja Domańskiego oraz zespołu Team Poland, a także pracujemy w grupie roboczej wspólnie z instytucjami Grupy PFR nad udoskonaleniem narzędzi wspierających ekspansję polskich firm. Team Poland powinien być tym narzędziem, które pomaga polskim firmom działać odważniej, szybciej i skuteczniej na rynkach międzynarodowych. Jeśli chcemy budować realną pozycję Polski w globalnej gospodarce, musimy wspierać naszych przedsiębiorców nie tylko wtedy, gdy inwestują w kraju, ale także wtedy, gdy chcą zdobywać świat.

OPINIA:

Jan Maria Szomburg

Prezes Zarządu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową

Ekspansja zagraniczna polskich firm coraz mniej przypomina klasyczne poszerzanie rynków zbytu, a coraz bardziej staje się testem zdolności do funkcjonowania w świecie niestabilnych współzależności, presji geopolitycznej i technologicznej. W tym kontekście powinna być rozumiana także jako element budowania szerszej podmiotowości gospodarczej Polski. Największy potencjał będą miały te firmy, które z pozycji taniego podwykonawcy przejdą do roli dostawcy wyspecjalizowanych, trudnych do zastąpienia kompetencji – technologicznych, przemysłowych, logistycznych lub infrastrukturalnych. Ich ekspansja powinna jednak wpisywać się w szerszą geostrategiczno-technologiczną układankę i być rozwijana w ramach skoordynowanych ekosystemów, a nie pojedynczych, rozproszonych przedsięwzięć. Inicjatywa Team Poland jest w tym zakresie istotnym wsparciem, ponieważ pozwala efektywniej koordynować całe ekosystemy przedsiębiorstw na rzecz systemowej ekspansji zagranicznej. Dzięki temu polskie firmy mogą stać się częścią szerszego frontu instytucjonalno-biznesowego, co zwiększa ich szanse na skuteczne i trwałe konkurowanie na zagranicznych rynkach.

Materiał Parnera: ARP