Obaj zdymisjonowani urzędnicy należeli do grona, które opracowało plan obalenia władz Iranu z pomocą mniejszości etnicznych. Premier Izraela Benjamin Netanjahu miał przedstawić ten plan prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi w lutym.

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Plan obalenia władz Iranu z pomocą mniejszości etnicznych

Źródła w służbach bezpieczeństwa, cytowane przez stację, podały, że obaj urzędnicy byli skonfliktowani z Gofmanem, lecz ich odejście nastąpiło za obopólną zgodą i jest częścią szerszej reorganizacji agencji.

Plan miał zakładać izraelskie ataki na pozycje Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej rozmieszczone wzdłuż granicy irańsko-irackiej w irańskim Kurdystanie. Ataki miały umożliwić kurdyjskim bojownikom przedostanie się do Iranu i wkroczenie do miast kurdyjskich na północnym zachodzie kraju.

Mosad spodziewał się, że do bojowników dołączą tysiące młodych Kurdów, co przerodzi się w masowy ruch. Według wielu doniesień, izraelska agencja oczekiwała, że pomoże to w ośmieleniu milionów protestujących demonstrantów do obalenia reżimu.

Ofensywa kurdyjska była jednym z kluczowych elementów planu, który podobno przewidywał również objęcie władzy przez byłego prezydenta Mahmuda Ahmadineżada na stanowisku przywódcy Iranu.

„New York Times” informował również w zeszłym miesiącu, że Izrael prowadził wieloletnie działania mające na celu zwerbowanie Ahmadineżada. Kampania obejmowała spotkanie z ówczesnym szefem Mosadu, Davidem Barneą, przy okazji konferencji naukowej na Węgrzech. Biuro b. prezydenta zdementowało te doniesienia - przypomniał izraelski portal.

Na początku wojny w lutym Izrael i Stany Zjednoczone przeprowadziły ataki na irańskie siły bezpieczeństwa – w tym na przedstawicieli reżimu, bazy wojskowe, systemy rakietowe, posterunki policji i obiekty paramilitarnej formacji Basidż – w północno-zachodniej części kraju, co miało ułatwić zadanie Kurdom. Jednak przecieki do mediów, lobbing Turcji i nieufność samych Kurdów skłoniły Waszyngton do wycofania się z tego pomysłu – zaznaczył Times of Israel.

Projekt zmiany reżimu w Teheranie

Oprócz tworzenia warunków do zmiany reżimu, Izrael i Stany Zjednoczone dążyły do osłabienia potencjału militarnego irańskiego reżimu oraz ograniczenia zagrożeń ze strony Iranu – w tym jego programów nuklearnych i balistycznych.

„NYT” informował w kwietniu, że szef CIA John Ratcliffe i amerykański sekretarz stanu Marco Rubio później określili projekt zmiany reżimu w Teheranie jako „farsę” i „bzdury”, jednak Trump i wielu jego doradców byli przekonani, że przywództwo Iranu może zostać obalone, a jego arsenał militarny zniszczony.

Konflikt między Iranem i Izraelem trwa od rewolucji islamskiej w 1979 r. Teheran zerwał wówczas stosunki, chociaż oba państwa były wcześniej sojusznikami. Irańscy islamiści uważają Izrael za państwo, które przejęło ziemie muzułmańskie oraz za agenta USA. Niektórzy irańscy urzędnicy wzywają do zniszczenia Izraela.