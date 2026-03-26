„Jak ocenia pan/i przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen?” – takie pytanie zadano uczestnikom sondażu IBRiS dla Polsat News. Badanie pokazało, że szefowa KE ma w Polsce więcej przeciwników niż zwolenników.

„Zdecydowanie dobrze” Ursulę von der Leyen ocenił co trzynasty ankietowany (7,6 proc.). Co czwarty respondent (26,9 proc.) miał na temat szefowej KE „raczej dobrą” opinię.

Jak Polacy oceniają Ursulę von der Leyen? Wyniki sondażu

Co trzeci uczestnik sondażu (34,2 proc.) wskazał, że von der Leyen ocenia „zdecydowanie źle”, była to najczęściej wybierana odpowiedź. „Raczej źle” przewodniczącą Komisji Europejskiej ocenił niemal co piąty ankietowany (18,6 proc.). W sumie ponad połowa respondentów (52,8 proc.) miała negatywne zdanie na temat Ursuli von der Leyen, odmiennego zdania był co trzeci ankietowany (34,5 proc.).

Co dwudziesty uczestnik ankiety (5,2 proc.) podał, że nie zna Ursuli von der Leyen, zaś co trzynasty (7,5 proc.) wybrał odpowiedź „nie wiem / trudno powiedzieć”.

To kolejny sondaż, w którym obecna przewodnicząca Komisji Europejskiej zbiera więcej głosów krytycznych niż pozytywnych. W opublikowanym przed miesiącem badaniu CBOS dotyczącym zaufania dla aktywnych polityków zagranicznych zaufanie do von der Leyen zadeklarowało 31 proc. pytanych, a nieufność – 43 proc. W sondażu tym 13 proc. respondentów zadeklarowało obojętność wobec szefowej KE, 7 proc. odparło, że jej nie zna, a 6 proc. odmówiło udzielenia odpowiedzi lub zaznaczyło opcję „trudno powiedzieć”.

W ostatnich dniach szefowa KE Ursula von der Leyen odwiedziła Australię Foto: REUTERS/Hollie Adams

To, że większość Polaków ma krytyczny stosunek do przewodniczącej Komisji Europejskiej, nie oznacza, że Polacy negatywnie oceniają też cały projekt polityczny, jakim jest Unia Europejska. Z opublikowanego w poniedziałek sondażu IBRiS dla Polsat News wynika, że za wyjściem Polski z UE opowiada się 22,9 proc. pytanych, a za pozostaniem we Wspólnocie – 72,8 proc.

Kim jest Ursula von der Leyen?

Ursula von der Leyen ma 67 lat, jest Niemką. Odbyła studia ekonomiczne i medyczne, w 1991 r. doktoryzowała się na Uniwersytecie Medycznym w Hanowerze. Karierę polityczną rozpoczęła w latach 90.

Wstąpiła do Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej (CDU), na początku XXI w. została wybrana do władz lokalnych Dolnej Saksonii. W rządzie Angeli Merkel w 2005 r. została ministrem ds. rodziny, osób starszych, kobiet i młodzieży. Cztery lata później dostała się do Bundestagu, a w latach 2013 i 2017 uzyskiwała reelekcję. Od 2013 do 2018 r. sprawowała funkcję ministra obrony Niemiec.

Ursula von der Leyen została przewodniczącą Komisji Europejskiej w 2019 r., w Parlamencie Europejskim jej kandydatura przeszła stosunkiem głosów 383 do 327. W lipcu 2024 r. kandydatura Niemki na szefową KE ponownie została przyjęta przez europarlament – 401 deputowanych było „za”, a 284 „przeciw”.