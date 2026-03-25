Ewa Zajączkowska-Hernik poinformowała o zmianie swej przynależności politycznej w Parlamencie Europejskim we wpisie w mediach społecznościowych. „Czas na zmiany! Dziś dołączyłam do europarlamentarnej grupy Patrioci dla Europy i opuściłam szeregi Europy Suwerennych Narodów!” – napisała w serwisie X.

Eurodeputowana podziękowała europosłom i pracownikom grupy ESN za kilkanaście miesięcy współpracy. „To był dla mnie niezwykle cenny czas, dzięki któremu zdobyłam ogromne doświadczenie w pracy w Parlamencie Europejskim” – zaznaczyła.

Europosłanka zadeklarowała, że pozostaje w Konfederacji, z list której dostała się do PE. Oświadczyła przy tym, że w wyborach parlamentarnych w 2027 r. wystartuje w wyborach parlamentarnych jako kandydatka Konfederacji. „Będę dalej walczyć o polskie sprawy w europarlamencie, już w grupie Patriotów, która jest trzecią siłą w Parlamencie Europejskim” – napisała, wyrażając pogląd, że będzie to „silny impuls dla całej Konfederacji”.

W wyborach w 2024 r. Konfederacja wprowadziła do Parlamentu Europejskiego sześcioro europosłów. Dwoje z nich, Anna Bryłka i Tomasz Buczek, dołączyło do frakcji Patrioci dla Europy (PfE). Spośród polskich eurodeputowanych w grupie ESN pozostali Marcin Sypniewski i Stanisław Tyszka (obaj z Konfederacji).

Po transferze Zajączkowskiej-Hernik frakcja Patrioci dla Europy będzie liczyć 85 osób, w Europie Suwerennych Narodów zostanie 27 deputowanych. We frakcji PfE zasiadają m.in. politycy z francuskiego Zjednoczenia Narodowego, węgierskiego Fideszu, holenderskiej Partii Wolności, Wolnościowej Partii Austrii, włoskiej Ligi, a także z hiszpańskiej partii Vox i czeskiej ANO.

Europosłanka Konfederacji Ewa Zajączkowska-Hernik Foto: Fotorzepa, Jakub Czermiński

„Każda z tych partii w swoim kraju albo sprawuje władzę, albo jest rosnącą w siłę opozycją, która broni suwerenności narodowej państw członkowskich, nie akceptuje paktu migracyjnego i masowej migracji, sprzeciwia się Zielonemu Ładowi, ETS-om i całej unijnej polityce klimatycznej i chce skończyć z zamordystycznym dyktatem Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen” – napisała w środę Ewa Zajączkowska-Hernik, zaznaczając, że to „niezwykle ważne” dla niej sprawy.

Sławomir Mentzen życzy Ewie Zajączkowskiej-Hernik powodzenia

Europosłanka oświadczyła, że przed jej środowiskiem politycznym stoją „przeogromne wyzwania”, do których zaliczyła odsunięcie od władzy rządu Donalda Tuska, który jej zdaniem szkodzi Polsce na każdej płaszczyźnie jej funkcjonowania. Na forum UE Zajączkowska-Hernik chce „walczyć o odrzucenie ETS-ów, dyrektywy EPBD o przymusowych remontach klimatycznych budynków, paktu migracyjnego”.

Na deklarację Zajączkowskiej-Hernik zareagował poseł Sławomir Mentzen, jeden z liderów Konfederacji, szef jednej z współtworzących ugrupowanie partii. „Ewo, bardzo Ci dziękuję za te ponad 2 lata współpracy i kilka wspólnych kampanii wyborczych!” – napisał w serwisie X. „Życzę Ci powodzenia u naszych przyjaciół Narodowców. Dalej działamy razem w Konfederacji dla dobra Polski!” – dodał.

Jakie poparcie miała Ewa Zajączkowska-Hernik?

Ewa Zajączkowska-Hernik zaczynała karierę polityczną w ugrupowaniach Janusza Korwin-Mikkego, Kongresie Nowej Prawicy i partii KORWiN, która potem przekształciła się w Nową Nadzieję. W wyborach parlamentarnych w 2015 r. bez powodzenia starała się o mandat w Sejmie (uzyskała 1411 głosów). Również w 2023 r. nie udało jej się dostać do Sejmu – w okręgu nr 17 otrzymała 7880 głosów.

Europosłanka Konfederacji Ewa Zajączkowska-Hernik i poseł Konfederacji Sławomir Mentzen Foto: Fotorzepa, Jakub Czermiński

W grudniu 2023 r. Zajączkowska-Hernik została rzeczniczką Konfederacji, funkcję tę pełniła przez niespełna rok. W 2024 r. bez powodzenia startowała w wyborach do sejmiku województwa mazowieckiego, uzyskując 9749 głosów. W wyborach europejskich w 2024 r. Ewa Zajączkowska-Hernik startowała w okręgu nr 4 (część województwa mazowieckiego) – otrzymała 102 569 głosów (7,86 proc.).



