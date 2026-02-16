Reklama
Rzeczpospolita
Dlaczego mężczyźni z brodą podobają się starszym kobietom? Ustalenia polskich badaczy

Nowe badanie polskich naukowców sugeruje, że wiek i status reprodukcyjny kobiet mogą wpływać na ich preferencje dotyczące męskich cech fizycznych. Okazało się m.in., że młodsze kobiety uważają mężczyzn z brodą za mniej atrakcyjnych niż starsze kobiety.

Publikacja: 16.02.2026 18:00

Mężczyźni z brodą bardziej podobają się starszym kobietom, wynika z najnowszych badań

Foto: Yevhen / Adobe Stock

Joanna Kamińska

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jak wiek kobiety wpływa na ocenę atrakcyjności mężczyzn?
  • Dlaczego młodsze kobiety preferują mężczyzn bez brody?
  • Dlaczego starsze kobiety postrzegają umięśnionych mężczyzn inaczej niż młodsze?
  • Co badania sugerują o ewolucji psychologii doboru partnera?

Badanie przeprowadzili Aurelia Starzyńska i Łukasz Pawelec z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Warszawskiego, a także Maja Pietras z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu i Uniwersytetu Wrocławskiego. Wyniki opublikowano w czasopiśmie „Adaptive Human Behavior and Physiology”.

Czy wiek kobiety wpływa na sposób, w jaki ocenia atrakcyjność mężczyzn?

Do tej pory badacze koncentrowali się przede wszystkim na preferencjach młodych kobiet. W związku z tym znacznie mniej wiadomo na temat tego, jak zmieniają się te preferencje wraz z wiekiem i utratą zdolności reprodukcyjnych. Przejście menopauzy wiąże się ze zmianami hormonalnymi, które mogą odpowiadać zmianie strategii doboru partnera.

W związku z tym naukowcy przeprowadzili badania porównujące preferencje kobiet na różnych etapach życia. Oparli je na ankiecie internetowej, którą wypełniły 122 Polki w wieku od 19 do 70 lat. Uczestniczki, na podstawie odpowiedzi na pytania dotyczące regularności i historii miesiączkowania, podzielone zostały na trzy grupy:

  • pierwsza – kobiety przed menopauzą, z prawidłowymi funkcjami rozrodczymi;
  • druga – kobiety w wieku okołomenopauzalnym, u których wystąpiły objawy menopauzy i nieregularne cykle;
  • trzecia – kobiety po menopauzie, u których cykle menstruacyjne ustały co najmniej rok wcześniej.
Czytaj więcej

W latach siedemdziesiątych pojawiły się anonse matrymonialne mężczyzn ze wsi, temat trafił do prasy
Plus Minus
Wolę być starą panną, a rolnika za męża nie chcę

Naukowcy zbadali, na jakie cechy mężczyzn zwracają uwagę kobiety w zależności od wieku

W celu oceny preferencji badanych kobiet naukowcy stworzyli specjalny zestaw bodźców wizualnych. Wyjściowo wykorzystali do tego zdjęcia 22-letniego modela, które zmodyfikowali cyfrowo za pomocą aplikacji do edycji zdjęć, aby uzyskać wyraźne różnice w wyglądzie. W efekcie otrzymali 12 różnych zdjęć.

Twarz modela zmodyfikowano tak, aby wyglądał bardziej kobieco, pośrednio lub bardziej męsko. Zmienili również zarost, aby mężczyzna wyglądał na ogolonego, z lekkim zarostem lub pełną brodą. Kolejną zmienną poddaną manipulacji w badaniu była sylwetka. Naukowcy dostosowali stosunek szerokości bioder do szerokości ramion, aby stworzyć trzy typy sylwetki – w kształcie litery V, H i A. Zmodyfikowali także muskulaturę modela, aby uzyskać sylwetkę nieumięśnioną, umiarkowanie umięśnioną lub silnie umięśnioną.

 Według kobiet po menopauzie, sylwetka w kształcie litery V, uchodząca za klasyczny sygnał męskości, jest mniej atrakcyjna niż pozostałe

Uczestniczki badania oglądały wszystkie zmodyfikowane zdjęcia i oceniały je w skali od jednego do dziesięciu na podstawie trzech kryteriów. Pierwszym z nich była atrakcyjność fizyczna. Natomiast dwa pozostałe obejmowały ocenę osobowości – kobiety oceniały, jak agresywny jest ich zdaniem mężczyzna oraz jaki ma, ich zdaniem, poziom dominacji społecznej.

Dlaczego młodsze kobiety uważają mężczyzn z brodą za mniej atrakcyjnych niż starsze kobiety?

Wyniki badań pokazały, że zdolności reprodukcyjne kobiety wpływają na jej postrzeganie atrakcyjności u mężczyzn.

Interesujące były obserwacje dotyczące postrzegania przez kobiety w różnym wieku zarostu u mężczyzn. Badanie pokazało, że młodsze kobiety uważają mężczyzn z brodami za mniej atrakcyjnych niż starsze. Zdaniem naukowców może to wynikać z faktu, że zarost maskuje inne cechy twarzy ważne dla młodych kobiet w ocenie atrakcyjności mężczyzny.

Czytaj więcej

Psycholog podkreśla, że zjawisko zwane shrekkingiem może dotyczyć zarówno mężczyzn, jak i kobiet.
Psychologia
Shrekking: czy dysproporcja w stopniu atrakcyjności między partnerami bywa zamierzona?

Ciekawe były także wyniki dotyczące postrzegania kształtu męskiego torsu. Według kobiet po menopauzie, sylwetka w kształcie litery V, uchodząca za klasyczny sygnał męskości, jest mniej atrakcyjna niż pozostałe. To natomiast oznacza, że wraz z wychodzeniem kobiet z okresu reprodukcyjnego, atrakcyjność tego silnego sygnału biologicznego może maleć.

Natomiast w przypadku rysów twarzy okazało się, że kobiety po menopauzie oceniały twarze sfeminizowane jako mniej atrakcyjne niż kobiety przed menopauzą. Starsze kobiety postrzegały również mężczyzn o średniej muskulaturze jako bardziej agresywnych od panów o innych typach budowy ciała. Zdaniem naukowców mogło to oznaczać, że starsze kobiety traktują widoczną muskulaturę jako sygnał potencjalnego zagrożenia, a nie ochrony. Tymczasem dla młodszych kobiet mięśnie mogą być sygnałem świadczącym o zdrowiu i umiejętnościach obronnych.

Naukowcy podkreślają, że ich badanie nie wykazało istotnego związku między cechami fizycznymi mężczyzn a tym, jak kobiety oceniały ich dominację społeczną. To natomiast sugeruje, że może być ona oceniana za pomocą innych środków niż te widoczne na zdjęciu. Wyniki badań potwierdziły natomiast koncepcję mówiącą o tym, że psychologia doboru partnera ewoluuje w ciągu całego życia, a wraz z zanikaniem biologicznej potrzeby „dobrych genów” kobiety wydają się modyfikować kryteria atrakcyjności mężczyzn.

Źródło: rp.pl

