Z tego artykułu dowiesz się: Jak wiek kobiety wpływa na ocenę atrakcyjności mężczyzn?

Dlaczego młodsze kobiety preferują mężczyzn bez brody?

Dlaczego starsze kobiety postrzegają umięśnionych mężczyzn inaczej niż młodsze?

Co badania sugerują o ewolucji psychologii doboru partnera?

Badanie przeprowadzili Aurelia Starzyńska i Łukasz Pawelec z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Warszawskiego, a także Maja Pietras z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu i Uniwersytetu Wrocławskiego. Wyniki opublikowano w czasopiśmie „Adaptive Human Behavior and Physiology”.

Czy wiek kobiety wpływa na sposób, w jaki ocenia atrakcyjność mężczyzn?

Do tej pory badacze koncentrowali się przede wszystkim na preferencjach młodych kobiet. W związku z tym znacznie mniej wiadomo na temat tego, jak zmieniają się te preferencje wraz z wiekiem i utratą zdolności reprodukcyjnych. Przejście menopauzy wiąże się ze zmianami hormonalnymi, które mogą odpowiadać zmianie strategii doboru partnera.

W związku z tym naukowcy przeprowadzili badania porównujące preferencje kobiet na różnych etapach życia. Oparli je na ankiecie internetowej, którą wypełniły 122 Polki w wieku od 19 do 70 lat. Uczestniczki, na podstawie odpowiedzi na pytania dotyczące regularności i historii miesiączkowania, podzielone zostały na trzy grupy: