Mężczyźni z brodą bardziej podobają się starszym kobietom, wynika z najnowszych badań
Badanie przeprowadzili Aurelia Starzyńska i Łukasz Pawelec z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Warszawskiego, a także Maja Pietras z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu i Uniwersytetu Wrocławskiego. Wyniki opublikowano w czasopiśmie „Adaptive Human Behavior and Physiology”.
Do tej pory badacze koncentrowali się przede wszystkim na preferencjach młodych kobiet. W związku z tym znacznie mniej wiadomo na temat tego, jak zmieniają się te preferencje wraz z wiekiem i utratą zdolności reprodukcyjnych. Przejście menopauzy wiąże się ze zmianami hormonalnymi, które mogą odpowiadać zmianie strategii doboru partnera.
W związku z tym naukowcy przeprowadzili badania porównujące preferencje kobiet na różnych etapach życia. Oparli je na ankiecie internetowej, którą wypełniły 122 Polki w wieku od 19 do 70 lat. Uczestniczki, na podstawie odpowiedzi na pytania dotyczące regularności i historii miesiączkowania, podzielone zostały na trzy grupy:
W celu oceny preferencji badanych kobiet naukowcy stworzyli specjalny zestaw bodźców wizualnych. Wyjściowo wykorzystali do tego zdjęcia 22-letniego modela, które zmodyfikowali cyfrowo za pomocą aplikacji do edycji zdjęć, aby uzyskać wyraźne różnice w wyglądzie. W efekcie otrzymali 12 różnych zdjęć.
Twarz modela zmodyfikowano tak, aby wyglądał bardziej kobieco, pośrednio lub bardziej męsko. Zmienili również zarost, aby mężczyzna wyglądał na ogolonego, z lekkim zarostem lub pełną brodą. Kolejną zmienną poddaną manipulacji w badaniu była sylwetka. Naukowcy dostosowali stosunek szerokości bioder do szerokości ramion, aby stworzyć trzy typy sylwetki – w kształcie litery V, H i A. Zmodyfikowali także muskulaturę modela, aby uzyskać sylwetkę nieumięśnioną, umiarkowanie umięśnioną lub silnie umięśnioną.
Uczestniczki badania oglądały wszystkie zmodyfikowane zdjęcia i oceniały je w skali od jednego do dziesięciu na podstawie trzech kryteriów. Pierwszym z nich była atrakcyjność fizyczna. Natomiast dwa pozostałe obejmowały ocenę osobowości – kobiety oceniały, jak agresywny jest ich zdaniem mężczyzna oraz jaki ma, ich zdaniem, poziom dominacji społecznej.
Wyniki badań pokazały, że zdolności reprodukcyjne kobiety wpływają na jej postrzeganie atrakcyjności u mężczyzn.
Interesujące były obserwacje dotyczące postrzegania przez kobiety w różnym wieku zarostu u mężczyzn. Badanie pokazało, że młodsze kobiety uważają mężczyzn z brodami za mniej atrakcyjnych niż starsze. Zdaniem naukowców może to wynikać z faktu, że zarost maskuje inne cechy twarzy ważne dla młodych kobiet w ocenie atrakcyjności mężczyzny.
Ciekawe były także wyniki dotyczące postrzegania kształtu męskiego torsu. Według kobiet po menopauzie, sylwetka w kształcie litery V, uchodząca za klasyczny sygnał męskości, jest mniej atrakcyjna niż pozostałe. To natomiast oznacza, że wraz z wychodzeniem kobiet z okresu reprodukcyjnego, atrakcyjność tego silnego sygnału biologicznego może maleć.
Natomiast w przypadku rysów twarzy okazało się, że kobiety po menopauzie oceniały twarze sfeminizowane jako mniej atrakcyjne niż kobiety przed menopauzą. Starsze kobiety postrzegały również mężczyzn o średniej muskulaturze jako bardziej agresywnych od panów o innych typach budowy ciała. Zdaniem naukowców mogło to oznaczać, że starsze kobiety traktują widoczną muskulaturę jako sygnał potencjalnego zagrożenia, a nie ochrony. Tymczasem dla młodszych kobiet mięśnie mogą być sygnałem świadczącym o zdrowiu i umiejętnościach obronnych.
Naukowcy podkreślają, że ich badanie nie wykazało istotnego związku między cechami fizycznymi mężczyzn a tym, jak kobiety oceniały ich dominację społeczną. To natomiast sugeruje, że może być ona oceniana za pomocą innych środków niż te widoczne na zdjęciu. Wyniki badań potwierdziły natomiast koncepcję mówiącą o tym, że psychologia doboru partnera ewoluuje w ciągu całego życia, a wraz z zanikaniem biologicznej potrzeby „dobrych genów” kobiety wydają się modyfikować kryteria atrakcyjności mężczyzn.
