Bardziej zachowawczy w swoich pomysłach są posłowie Trzeciej Drogi, którzy w projekcie nowelizacji ustawy o planowaniu rodziny zaproponowali powrót do tzw. kompromisu aborcyjnego, obowiązującego w Polsce przed wydaniem wyroku TK. Optują za przywróceniem tzw. przesłanki embriopatologicznej, czyli w praktyce możliwości przerwania ciąży w przypadku wystąpienia u płodu ciężkich i nieodwracalnych wad lub zagrażającej jego życiu choroby.

Czy prezydent podpisze ustawę o aborcji?

Marszałek Sejmu zapowiedział, że projekty mogłyby zostać skierowane do powołanej w ich sprawie komisji nadzwyczajnej. Jednak przeforsowanie któregokolwiek z nich – zwłaszcza tych dopuszczających aborcję do trzeciego miesiąca – może okazać się mocno utrudnione, bo na końcu ustawę podpisać musi prezydent. Andrzej Duda w połowie marca w rozmowie z Polsat News zadeklarował zaś, że według niego „aborcja jest pozbawieniem życia człowieka”, a ten, kto się jej domaga, „żąda prawa do zabijania”. Jego zdaniem obowiązujące obecnie przepisy zapewniają ciężarnej bezpieczeństwo.

Podzieleni w kwestii aborcji są nie tylko politycy. Z sondażu SW Research przeprowadzonego dla rp.pl wynika, że prawie 44 proc. pytanych uważa, że prawo do przerywania ciąży do 12 tygodnia powinna mieć każda kobieta, zaś 37 proc. chce powrotu do „kompromisu aborcyjnego".