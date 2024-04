Sondaż: Czy Polacy chcą legalnej aborcji do 12. tygodnia ciąży?

6,8 proc. chce, by nie zmieniać obecnie obowiązujących przepisów.



4,8 proc. respondentów uważa, że aborcja powinna być całkowicie zakazana.



7,7 proc. badanych nie ma zdania w tej sprawie.



- Nieograniczony dostęp do aborcji do 12. tygodnia ciąży popiera 5 na 10 kobiet i 4 na 10 mężczyzn. Częściej niż pozostali pełne prawo do aborcji do 12 tygodnia ciąży za najlepsze rozwiązanie uważają respondenci między 35 a 49 rokiem życia (48%). Taką opinię wyraża co druga osoba zarabiająca w granicach 5001 zł – 7000 zł netto i 3/5 badanych z największych miast — komentuje wyniki badania Dorota Cywińska, senior project manager w SW Research.



Metodologia badania Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 2-3 kwietnia 2024 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.