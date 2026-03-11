Używane smartfony na wagę złota. Wiosną sprzedaż mocno przyspiesza

Używane smartfony coraz popularniejsze. Wiosną rośnie sprzedaż
Przełom kwietnia i maja to jeden ze szczytowych okresów zainteresowania używanymi telefonami, a rynek ten mocno przyspiesza. Na każdego Polaka przypadają minimum dwa nieużywane telefony o łącznej wartości ponad 550 zł – wynika z badania dla serwisu OLX, którego wyniki „Rzeczpospolita” poznała jako pierwsza.
38 proc. badanych deklaruje, że odsprzedaje już im niepotrzebne urządzenia, ale niemal co piąta osoba zostawia je w domu. 11 proc. z kolei przekazuje je rodzinie lub znajomym. Problemem jest bowiem problem z ich wyceną, tylko 35 proc. wie, co zrobić, aby nie stracić.
Tymczasem na używanych telefonach można sporo zarobić. Według danych OLX w styczniu średnia wartość transakcji, której przedmiotem był iPhone, wyniosła około 1 tys. zł, a w przypadku Samsunga 640 zł. Zainteresowanie jest duże. W styczniu liczba osób wpisujących hasło iPhone w wyszukiwarkę OLX wynosiła prawie 42 tys., a Samsung ponad 15 tys.
– Łatwy dostęp do nowych modeli telefonów sprawia, że w naszych domach systematycznie rośnie liczba tych, z których już nie korzystamy. Często odkładamy je do szuflady, nie zdając sobie sprawy, że ich wartość sięgać może nawet kilku tysięcy złotych. Tymczasem przed nami doskonały moment na ich sprzedaż – mówi Kamil Szabłowski, rzecznik OLX. – Na rynek będzie trafiać coraz mniej nowych urządzeń, a ceny będą rosły. To potencjalnie oznacza większe zainteresowanie sprawdzonymi markami smartfonów z drugiej ręki. Warto o tym pamiętać szczególnie teraz, gdy zbliżamy się do sezonu komunijnego i wielu z nas będzie planowało zakup telefonu na prezent – dodaje.
Jak wynika z badania serwisu, 73,6 proc. ankietowanych pozytywnie reaguje na używane urządzenie elektroniczne w prezencie, co pokazuje, że można spodziewać się dalszego wzrostu. Ogólnie zainteresowanie zakupami różnych kategorii produktów z drugiej ręki rośnie bardzo mocno. Tym bardziej że takie smartfony mają już w ofercie także tradycyjne sklepy z elektroniką.
– Obserwujemy systematyczny wzrost zainteresowania smartfonami używanymi i odnawianymi. To trend, który trwa od dłuższego czasu i nie wynika wyłącznie z bieżących napięć geopolitycznych. Klienci coraz częściej szukają połączenia rozsądnej ceny, dobrej specyfikacji i mniejszego śladu środowiskowego – mówi Maciej Dolega, rzecznik MediaMarkt Polska. – Dodatkowo ważne jest to, że urządzenia odnawiane w naszej sieci objęte są długą gwarancją i mogą być ubezpieczone na podobnych zasadach jak sprzęt nowy, co znacząco obniża barierę wejścia. W przypadku urządzeń odnawianych kluczowe jest dla nas to, żeby klient miał takie samo poczucie bezpieczeństwa jak przy sprzęcie nowym, stąd wysoka jakość procesu odnowienia i pełne wsparcie posprzedażowe – dodaje.
Ekspert przyznaje, że jeśli chodzi o sezonowość, to okres wiosenno‑letni faktycznie jest jednym z momentów większej aktywności. Część klientów wymienia telefon po świętach i noworocznych premierach, inni przygotowują się do wakacji. – Obserwujemy więc podwyższone zainteresowanie, ale traktujemy je bardziej jako element stałego trendu wzrostowego niż jednorazowy skok – mówi Maciej Dolega.
Wciąż są jednak problemy z obrotem odnowioną elektroniką. – Zainteresowanie telefonami używanymi i odnawianymi zwykle rośnie wtedy, gdy wyraźnie drożeją nowe urządzenia, a to, co dziś zaczyna się dziać z kosztami produkcji i logistyki elektroniki, może ponownie skierować część klientów w stronę rynku wtórnego – mówi Radosław Olejniczak, członek zarządu, dyrektor zakupów i handlu, Komputronik. – Mamy za sobą okres, w którym handlowaliśmy takimi smartfonami. Niestety duża liczba zwrotów, wątpliwa kondycja baterii i szybsza awaryjność powodowały, że klienci byli rozczarowani, a ogólny poziom zadowolenia z zakupów wyraźnie spadał, więc z tego zrezygnowaliśmy. Obecnie koncentrujemy się wyłącznie na sprzedaży nowych telefonów kupowanych bezpośrednio od producentów – dodaje.
W przypadku tego rynku znaczenie może mieć także obecna sytuacja i wojna na Bliskim Wschodzie, która przekłada się nie tylko na już mocno rosnące ceny paliw. Już są problemy z transportem z Azji, które mogą się tylko nasilić. W miarę spadku dostaw nowych telefonów więcej osób może zacząć szukać modeli z drugiej ręki, co rynek jeszcze nakręci. – Poza surowcami energetycznymi region Zatoki Perskiej odgrywa również istotną rolę jako centrum handlu, lokowania kapitału i inwestycji. Wszelki przepływ towarów i usług niezwiązanych z energią jest ściśle powiązany z handlem hurtowym i detalicznym, budownictwem, nieruchomościami, usługami finansowymi i działalnością sektora publicznego – wyjaśnia Tomasz Starzyk, rzecznik Dun & Bradstreet Poland. – Oznacza to, że w krótkiej perspektywie można spodziewać się dodatkowych trudności w gromadzeniu zapasów, opóźnień wydatków inwestycyjnych oraz napięć finansowych – dodaje.
Z analizy ruchu transportowego w rejonie cieśniny Ormuz wynika, że 1 marca anulowano rezerwację niemal 3,1 tys. kontenerów 20–stopowych, pojawiło się też 811 nowych rezerwacji. Dzień później odwołanie dotyczyło już 11,9 tys., a stworzono 7,6 tys. nowych rezerwacji. Z kolei 3 marca anulowano rezerwację 21,8 tys. kontenerów wobec 1,9 tys. potwierdzonych rezerwacji. – Liczba potwierdzonych rezerwacji tego dnia była najniższa spośród wszystkich dni roboczych od 2024 r. Natomiast liczba anulowanych rezerwacji była ponad dwukrotnie wyższa niż w każdym dniu od 2024 r. – wyjaśniają autorzy analizy.
