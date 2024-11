Gdzie wyrzucić drobne elektrośmieci? Pomyłka może słono kosztować

Właściwa segregacja elektroodpadów wielu osobom spawia kłopot. Stary telefon, ładowarka czy zepsute żelazko często są wyrzucane do zwykłego śmietnika, choć nie powinny. Co zrobić ze zużytym sprzętem elektronicznym i elektrycznym, by nie narazić się na kary?