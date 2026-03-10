Takie ograniczenia są od wprowadzane w wielu krajach na świecie. Chce ich także polskie Ministerstwo Edukacji i zdecydowana większość rodziców. MEN przygotowało w tej sprawie projekt wprowadzający zasady ograniczeń w dostępie do mediów społecznościowych dla dzieci poniżej 15. roku życia. Rząd chce oprzeć się na rozwiązaniach przyjętych już w innych państwach, gdzie odpowiedzialność za weryfikację wieku użytkowników została przeniesiona z rodziców i szkół na operatorów platform. Służyć temu mają wysokie kary dla platform, które nie będą przestrzegać ograniczeń.
Jednym z najtrudniejszych elementów planowanych zmian będzie skuteczna weryfikacja wieku użytkowników. Ministerstwo chce odejść od prostych deklaracji wieku, które można obejść jednym kliknięciem. Rozważane są rozwiązania techniczne, które pozwolą potwierdzić wiek użytkownika bez nadmiernej ingerencji w jego prywatność.
Jak poinformował na antenie radiowej Jedynki wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka, takie rozwiązania mają zostać udostępnione jeszcze w tym roku.
- Dostarczymy technologię, która będzie umożliwiała anonimowe zweryfikowanie się wiekiem. Ta technologia zostanie udostępniona w święta Bożego Narodzenia, w grudniu tego roku. Będzie polegała na tym, że w tak zwanym portfelu tożsamości cyfrowej, czyli naszym mObywatelu, będzie możliwość pokazania tylko jednej danej – wyjaśnił wiceminister.
Gramatyka powiedział także, że resort cyfryzacji pracuje również nad przepisami, które umożliwią zablokowanie młodym ludziom treści dla dorosłych. Obecnie trzeba jedynie kliknąć w potwierdzenie, że ma się 18 lat, co w żaden sposób nie chroni małoletnich.
Jak podkreślił wiceminister, ostateczna decyzja o nałożeniu ograniczeń dostępu do mediów społecznościowych będzie zależała od ministra edukacji narodowej. W resorcie edukacji przygotowywane są także przepisy zakazujące używanie telefonów komórkowych w szkołach podstawowych i ogólnych standardów dotyczących ubioru.
