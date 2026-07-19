Jak rozmawiać o ludobójstwie w Gazie? Słyszałam od osoby, która zbierała podpisy pod listem protestacyjnym, że spotkała się z odmową uzasadnioną tym, iż w treści nie znalazło się nic o 7 października. Czy możemy więc rozmawiać o ludobójstwie w Gazie, nie zaczynając od ataku bojowników Hamasu na izraelskich cywilów?

7 października był bodźcem do rozpoczęcia operacji wojskowej w Strefie Gazy. Ale jej przebieg uniezależnił się od przyczyny. I jest elementem dłuższego procesu – opresji i okupacji. Jeśli chcesz rozmawiać o 7 października, musisz również opisać kontekst. A jest nim polityka Izraela wobec Strefy Gazy, która od blisko sześciu dekad jest okupowana. Jest właściwie szerszy – w 1948 r. Izrael wypędził Palestyńczyków z ziemi, na której zbudował własne państwo. Jeśli chce się więc zrozumieć działania Izraela, można o nich rozmawiać niezależnie od 7 października.