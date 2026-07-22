Wcześniej Mamdani oskarżył Izrael o ludobójstwo w Strefie Gazy i zagroził, że aresztuje Netanjahu, jeśli izraelski polityk odwiedzi jego miasto.

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„Moja administracja przeanalizowała wszelkie możliwości dostępne na mocy obowiązującego prawa, aby ustalić, czy Nowy Jork mógłby wykonać nakaz aresztowania wydany przez Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK) wobec Benjamina Netanjahu” – oświadczył Mamdani na nagraniu zamieszczonym na platformie X.

„Jasne jest, że nie mamy niezależnych uprawnień do wykonania tego nakazu. Posiada je natomiast rząd federalny i wzywam go do przyłączenia się do MTK i wykonania tego nakazu” – dodał burmistrz Nowego Jorku.

Donald Trump zapewnia, że nie aresztuje premiera Izraela

Kilka dni wcześniej Mamdani powiedział dziennikowi „New York Times”, że zespół prawny nowojorskiego ratusza pracuje nad określeniem sposobu wykonania nakazu aresztowania Netanjahu za „domniemane zbrodnie wojenne”. Prezydent USA Donald Trump napisał 20 lipca na platformie Truth Social, że Netanjahu „nie zostanie aresztowany w żaden sposób”.

Premier Izraela może odwiedzić Nowy Jork we wrześniu, by wziąć udział w posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Jego kancelaria oskarżała Mamdaniego o „odwracanie uwagi publicznej od jego wariactw i atakowanie przywódcy państwa żydowskiego, będącego jedyną demokracją na Bliskim Wschodzie” – przypomniała stacja CNN.

W odpowiedzi na najnowszy wpis Mamdaniego, przedstawiciel Izraela w ONZ Danny Danon napisał: „Zostałeś wybrany, by służyć Nowojorczykom, a nie propagandzie Hamasu. Wykonuj swoją pracę!”.

Dlaczego MTK chce aresztować Beniamina Netanjahu?

Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK) w październiku 2024 r. wydał nakaz aresztowania Benjamina Netanjahu i ówczesnego ministra obrony Izraela Joawa Galanta w związku z podejrzeniami o popełnienie zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości w Strefie Gazy. Podejrzenia dotyczą operacji zbrojnej, rozpoczętej przez Izrael po ataku palestyńskiej organizacji terrorystycznej Hamas na to państwo 7 października 2023 roku.

MTK wydał również nakazy aresztowania kilku wysokiej rangi funkcjonariuszy Hamasu, ale wycofał je, gdy zostali oni zabici przez Izrael podczas wojny.

Ani USA, ani Izrael nie są stroną Statutu Rzymskiego, na mocy którego powołano MTK.