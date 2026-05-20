Część z żołnierzy, którzy przeszli szkolenie w Chinach pod koniec 2025 roku obecnie bierze udział w walkach przeciw Ukrainie – podaje Reuters.

Porozumienie Rosja-Chiny: Rosyjscy żołnierze szkolą się w Chinach, chińscy w Rosji

Tajne szkolenie w Chinach koncentrowało się głównie na doskonaleniu umiejętności w zakresie obsługi dronów. Kwestia szkoleń ma być regulowana przez porozumienie rosyjsko-chińskie, sporządzone w obu językach, które 2 lipca 2025 roku podpisali wysokiej rangi oficerowie z obu państw.

Porozumienie, z którego treścią zapoznał się Reuters, przewiduje, że ok. 200 rosyjskich żołnierzy zostanie wyszkolonych w chińskich obiektach szkoleniowych, w tym w Pekinie i Nankinie. Źródła, na które powołuje się Reuters wskazują, że zbliżona liczba żołnierzy, jak ta , o której mówi umowa, przeszła szkolenie w Chinach.

Porozumienie przewiduje też, że setki chińskich żołnierzy przejdą szkolenie w obiektach wojskowych w Rosji.

Dokument przewiduje – jak podaje Reuters – że Rosjanie mieli być szkoleni w Chinach w obsłudze dronów, w walce radioelektronicznej, szkolenie ma dotyczyć także wykorzystania w walce lotnictwa wojsk lądowych oraz piechoty zmechanizowanej. Przedstawiciele dwóch agencji wywiadowczych z Europy zwracają uwagę, że o ile chińscy żołnierze szkolą się na terytorium Rosji co najmniej od 2024 roku, ale dotychczas nie informowano publicznie o szkoleniach Rosjan w Chinach. Chińczycy mogą korzystać z doświadczenia bojowego, jakie rosyjska armia zdobywa na Ukrainie, z kolei Chiny dysponują rozbudowanym przemysłem dronowym i nowoczesnymi metodami szkolenia z zakresu użycia dronów – np. na nowoczesnych symulatorach – podaje Reuters. Część rosyjskich żołnierzy, którzy przeszli szkolenie w Chinach, to instruktorzy wojskowi, którzy prawdopodobnie mają przekazać zdobytą wiedzę większej liczbie rosyjskich żołnierzy – wynika z informacji agencji Reutera.

Jedna z europejskich agencji wywiadowczych, która potwierdziła tożsamość pewnej liczby uczestników szkoleń w Chinach, ustaliła, że żołnierze, którzy przeszli szkolenie w Państwie Środka, wzięli potem bezpośredni udział w działaniach bojowych z użyciem dronów na Ukrainie, działając na terenie okupowanego Krymu i okupowanej części obwodu zaporoskiego. Żołnierze ci byli w stopniach od sierżanta po podpułkownika.

Co o szkoleniu Rosjan w Chinach mówią rosyjskie dokumenty? Wewnętrzne rosyjskie raporty wojskowe, które poznał Reuters, opisują cztery szkolenia, które Rosjanie przeszli w Chinach.



Jeden z raportów, datowany na grudzień 2025 roku, opisywał kurs z zakresu działań połączonych rodzajów wojsk dla około 50 rosyjskich żołnierzy w filii Akademii Piechoty Wojsk Lądowych Armii Ludowo-Wyzwoleńczej Chin. Szkolenie miało obejmować ostrzał prowadzony przez załogi moździerzy wymierzony w cele namierzone przez drony.



Drugi raport mówi o szkoleniu z użyciem sprzętu do walki radioelektronicznej i dronów przechwytujących.



Trzeci raport mówi o szkoleniu z obsługi dronów przy użyciu symulatorów.



Czwarty raport opisuje szkolenie z budowy min, rozminowania, a także rozbrajania materiałów wybuchowych, w tym improwizowanych materiałów wybuchowych.





Chiny zaangażowane w wojnę Rosji z Ukrainą w większym stopniu, niż dotąd sądzono

Jeden z przedstawicieli europejskiego wywiadu, którego cytuje Reuters, zwraca uwagę, że szkolenie Rosjan, którzy potem biorą udział w walkach na Ukrainie, świadczy o tym, iż Chiny, deklarujące neutralność wobec trwającej na Ukrainie wojny, są znacznie bardziej zaangażowane w wojnę w Europie, niż dotychczas sądzono.

Resorty obrony Rosji i Chin nie odpowiedziały na prośbę agencji Reutera o komentarz w tej sprawie. „W kwestii kryzysu na Ukrainie (tak określono wojnę napastniczą, którą prowadzi przeciwko Ukrainie Rosja – red.), Chiny konsekwetnie utrzymują obiektywne i bezstronne stanowisko i działają na rzecz promowania rozmów pokojowych” – głosi z kolei komunikat chińskiego MSZ.

Tuż przed agresją Rosji przeciw Ukrainie Moskwa i Pekin ogłosiły „nieograniczone” partnerstwo strategiczne. Chiny kupują też obłożone zachodnimi sankcjami rosyjskie surowce energetyczne – ropę i gaz – co pośrednio pomaga Moskwie prowadzić wojnę, ponieważ ułatwia jej finansowanie.

19 maja, zaledwie cztery dni po zakończeniu wizyty Donalda Trumpa w Chinach, prezydent Xi Jinping podejmuje Władimira Putina. To 25. wizyta Putina, jako przywódcy Rosji, w Chinach.